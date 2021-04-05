В Кремле без доказательств верят данным ДНР о гибели ребенка в результате удара украинского беспилотника

В результате взрыва боеприпаса во дворе дома на улице Дорожной погиб ребенок, его 66-летняя бабушка получила ранения. 3 апреля в результате взрыва боеприпаса в районе улицы Лесной села Николаевка самопровозглашенной ЛНР ранения получил 46-летний мирный житель.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации). В СК заявили, что украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II к ней.

Народная милиция ДНР сообщила в Telegram 3 апреля, что "боевики 59 бригады ВСУ, выполняя преступный приказ главаря Шаповалова, применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством", которое было сброшено вблизи жилого дома в Александровском.

"В этот момент во дворе находились два мирных жителя. В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребенок 2016 г.р. и получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 г.р., которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

РИА "Новости" 5 апреля опубликовало видео, на котором "женщина, которая представилась бабушкой малыша, погибшего в субботу при ударе беспилотника в Донбассе, рассказывает об этом моменте". На видео женщина показала фото мальчика и, плача, описала его труп, который представлял собой "обрубок" без рук и ног. Обстоятельства его гибели она не привела, сказав, что ничего не помнит. В кадре также крупным планом показали разбитые стекла дома, отметины от осколков на стенах, заборе и домашней утвари.

Журналист Дмитрий Колезев отметил в своем Telegram-канале, что, кроме сообщений Народной милиции ДНР, доказательств тому, что ребенок погиб именно в результате удара беспилотника, нет. Распространяемые в соцсетях фотографии погибшего оказались снимками ребенка, который погиб в 2014 году, а фото и видео с беспилотником в действительности были сняты в Сирии.

"В донецких пабликах много сообщений о том, что взрыв в селе Александровское действительно был, но ребенок подорвался на старой мине, которую кто-то из родственников хранил в сарае со времен боевых действий 2014-2015 гг. (пишут люди с донецких аккаунтов, которые выглядят вполне правдоподобно, хотя тут тоже возникают понятные сомнения)", - пишет Колезев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о доказательствах гибели ребенка в ДНР при ударе украинского беспилотника, заявил, что не обладает "верифицированной информацией", однако у него "нет повода сомневаться в правдивости данных, которые были приведены из самопровозглашенных республик на этот счет". "Трудно представить, чтобы вокруг гибели ребенка делали фейковые новости", - сказал Песков.