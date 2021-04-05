В Кремле без доказательств верят данным ДНР о гибели ребенка в результате удара украинского беспилотника
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели пятилетнего ребенка и ранения жителей самопровозглашенной ДНР "в результате действий украинских силовиков". Как говорится на сайте ведомства, 2 апреля "украинские силовики вновь нарушили режим перемирия и произвели атаку с применением тяжелых вооружений и использованием беспилотных летательных аппаратов" на объекты гражданской инфраструктуры в поселке Александровское, пишет NEWSru.com.