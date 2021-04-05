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В Кремле без доказательств верят данным ДНР о гибели ребенка в результате удара украинского беспилотника

Российский флаг. ФОТО: Sergei Fadeichev/Sergei Fadeichev/TASS

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели пятилетнего ребенка и ранения жителей самопровозглашенной ДНР "в результате действий украинских силовиков". Как говорится на сайте ведомства, 2 апреля "украинские силовики вновь нарушили режим перемирия и произвели атаку с применением тяжелых вооружений и использованием беспилотных летательных аппаратов" на объекты гражданской инфраструктуры в поселке Александровское, пишет NEWSru.com.

В результате взрыва боеприпаса во дворе дома на улице Дорожной погиб ребенок, его 66-летняя бабушка получила ранения. 3 апреля в результате взрыва боеприпаса в районе улицы Лесной села Николаевка самопровозглашенной ЛНР ранения получил 46-летний мирный житель.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации). В СК заявили, что украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II к ней.

Народная милиция ДНР сообщила в Telegram 3 апреля, что "боевики 59 бригады ВСУ, выполняя преступный приказ главаря Шаповалова, применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством", которое было сброшено вблизи жилого дома в Александровском.

"В этот момент во дворе находились два мирных жителя. В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребенок 2016 г.р. и получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 г.р., которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

РИА "Новости" 5 апреля опубликовало видео, на котором "женщина, которая представилась бабушкой малыша, погибшего в субботу при ударе беспилотника в Донбассе, рассказывает об этом моменте". На видео женщина показала фото мальчика и, плача, описала его труп, который представлял собой "обрубок" без рук и ног. Обстоятельства его гибели она не привела, сказав, что ничего не помнит. В кадре также крупным планом показали разбитые стекла дома, отметины от осколков на стенах, заборе и домашней утвари.

Журналист Дмитрий Колезев отметил в своем Telegram-канале, что, кроме сообщений Народной милиции ДНР, доказательств тому, что ребенок погиб именно в результате удара беспилотника, нет. Распространяемые в соцсетях фотографии погибшего оказались снимками ребенка, который погиб в 2014 году, а фото и видео с беспилотником в действительности были сняты в Сирии.

"В донецких пабликах много сообщений о том, что взрыв в селе Александровское действительно был, но ребенок подорвался на старой мине, которую кто-то из родственников хранил в сарае со времен боевых действий 2014-2015 гг. (пишут люди с донецких аккаунтов, которые выглядят вполне правдоподобно, хотя тут тоже возникают понятные сомнения)", - пишет Колезев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о доказательствах гибели ребенка в ДНР при ударе украинского беспилотника, заявил, что не обладает "верифицированной информацией", однако у него "нет повода сомневаться в правдивости данных, которые были приведены из самопровозглашенных республик на этот счет". "Трудно представить, чтобы вокруг гибели ребенка делали фейковые новости", - сказал Песков.

"Каждый раз гибель человека, особенно если это ребенок, - это трагедия, и, конечно, все это является горькими последствиями неурегулированности ситуации, более того, последствиями роста напряженности на линии разграничения. К сожалению, договоренности не выполняются, ранее взятые на себя обязательства, в том числе украинской стороной, тоже не выполняются", - заявил представитель Кремля.

По его словам, решения о "малоконтролируемых перестрелках" принимают "прямо на месте полевые командиры украинских вооруженных сил, не получая на это санкции вышестоящего военного руководства" (цитата по "Коммерсанту").

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, почему российские военные перемещаются у границ Украины в Ростовской области на технике со скрытыми номерами и не "заблудятся" ли они настолько, чтобы оказаться на Украине, Песков заявил, что "никто не блуждал и не блуждает".

"Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения надежной безопасности нашей страны. Это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

По его словам, "Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе, конечно, не представляет угрозу для Украины, но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после сообщений ДНР о гибели ребенка заявил, что трагедия "произошла с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств". Он призвал к тому, чтобы парламентская ассамблея ПАСЕ и ОБСЕ, "где любят сотрясать воздух", дали случившемуся оценку и потребовали объяснений от руководства Украины.

Напомним, в 2014 году женщина, представившаяся беженкой из Славянска, рассказала в эфире Первого канала о "распятии" трехлетнего ребенка украинскими силовиками на глазах у матери. Никаких видеоподтверждений публичной казни канал не предоставил. Работавшие в Славянске журналисты не смогли найти доказательств "распятия" мальчика.

Ксения Собчак во время пресс-конфренции президента России Владимира Путина в декабре 2018 года привела "распятого мальчика" в качестве примера к вопросу о разжигании ненависти на российском телевидении. Однако вопрос остался без ответа. Вскоре после этого корреспондент Ирада Зейналова в эфире передачи "Время" заявила, что "у журналистов не было и нет доказательств этой трагедии, но это реальный рассказ реально существующей женщины, бежавшей из ада в Славянске".

 

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