В больнице Курессааре нехватка вакцин: вакцинация там откладывается

Член правления и заведующий лечебной частью больницы доктор Эдвард Лаане пояснил, что им обещали 600 доз вакцины, однако позднее выяснилось, что придет лишь половина.

«Мы спросили об этом еще и выяснилось, что мы почему-то неправильно поняли бумаги и получили лишь 300 доз вакцины, - объяснил Лаане Postimees. У группы риска, вакцинация которой была объявлена на выходных, интерес к вакцинации отсутствует. Теперь нам нужно подумать, будем ли вновь объявлять вакцинацию группы риска или будет говорить с Больничной кассой», - добавил он.

По мнению Лаане, массовую вакцинацию на Сааремаа необходимо организовать таким образом, чтобы любой, кто хочет, независимо от возраста и группы риска, мог получить прививку. По словам Лаане, больница может сделать это в сотрудничестве с семейными врачами, и тогда можно будет вакцинировать 1500 или 2000 человек в день.

Руководитель Больничной кассы Райн Лаане заявил на сегодняшней пресс-конференции, что они вынесли урок из прошедшей на выходных массовой вакцинации: если ее и организовывать, то необходимо приглашать тех, кто действительно хочет получить вакцину. Оставшиеся дозы вакцины пошли семейным врачам, отметил Райн Лаане.