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  • На шоссе Таллинн-Тарту грузовик превратил легковушку в металлолом

Галерея ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту грузовик превратил легковушку в металлолом

Сегодня в 16.25 произошла авария на шоссе Таллинн-Тарту, недалеко от Анна, в ходе которой грузовик Mercedes врезался в легковой автомобиль Mazda, пишет Järva Teataja.

Водитель грузовика объяснил Järva Teataja на месте происшествия, что ехал в сторону Тарту. Перед ним был автомобиль Mazda и еще одна машина, вероятно, Volvo. Перед деревней Анна Volvo стал поворачивать направо, и Mazda хотела проехать мимо него, но не справилась с управлением на скользкой дороге. Водитель объяснил, что поскольку дорога была скользкой, он потерял контроль над машиной и врезался в Mazda сзади. От удара Mazda отбросило в канаву.

Столкновение было настолько сильным, что от задней части автомобиля почти ничего не осталось.

Поскольку грузовик остался после аварии на дороге, движение было нарушено.

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