Галерея ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту грузовик превратил легковушку в металлолом

Водитель грузовика объяснил Järva Teataja на месте происшествия, что ехал в сторону Тарту. Перед ним был автомобиль Mazda и еще одна машина, вероятно, Volvo. Перед деревней Анна Volvo стал поворачивать направо, и Mazda хотела проехать мимо него, но не справилась с управлением на скользкой дороге. Водитель объяснил, что поскольку дорога была скользкой, он потерял контроль над машиной и врезался в Mazda сзади. От удара Mazda отбросило в канаву.