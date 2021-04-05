Галерея ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту грузовик превратил легковушку в металлолом
Сегодня в 16.25 произошла авария на шоссе Таллинн-Тарту, недалеко от Анна, в ходе которой грузовик Mercedes врезался в легковой автомобиль Mazda, пишет Järva Teataja.
Сегодня в 16.25 произошла авария на шоссе Таллинн-Тарту, недалеко от Анна, в ходе которой грузовик Mercedes врезался в легковой автомобиль Mazda, пишет Järva Teataja.
Водитель грузовика объяснил Järva Teataja на месте происшествия, что ехал в сторону Тарту. Перед ним был автомобиль Mazda и еще одна машина, вероятно, Volvo. Перед деревней Анна Volvo стал поворачивать направо, и Mazda хотела проехать мимо него, но не справилась с управлением на скользкой дороге. Водитель объяснил, что поскольку дорога была скользкой, он потерял контроль над машиной и врезался в Mazda сзади. От удара Mazda отбросило в канаву.
Столкновение было настолько сильным, что от задней части автомобиля почти ничего не осталось.
Поскольку грузовик остался после аварии на дороге, движение было нарушено.