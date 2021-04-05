Предприниматель подал в суд на члена Рийгикогу

Член Рийгикогу и Пярнуского горсобрания от партии «Отечество» Андрес Метсоя написал мнение для Pärnu Postimees, в котором высказал точку зрения, что предприниматель Тыну Кортс на участке на Лоотси, 10 под видом здания для спасателей строит многоквартирный дом, ему в этом помогают руководители города Пярну, а также он в прошлом был связан со скандалом с обменом участков земли. Кортс назвал все это ложью и требует в суде у Метсоя опровержения и компенсации. «Нельзя делать ложные заявления и связывать их с какими-то фантазиями, - сказал Корс. - Если человек лжет, иск - всего лишь следствие».

Кортс не назвал сумму требуемого возмещения ущерба.

Андрес Метсоя. ФОТО: Lilli Tölp/Pärnu Postimees

Метсоя впервые услышал об иске от Pärnu Postimees и не стал это комментировать.

Тыну Кортс — владелец OÜ Herakos. Фирма хочет построить на участке Лоотси, 10 здание для спасателей-добровольцев. Pärnu Postimees впервые написала об этом в августе прошлого года, когда соседи заподозрили, что на участке вместо здания для спасателей будет построен многоквартирный дом.

ФОТО: Urmas Luik

В феврале здание получило разрешение на строительство от горуправы, что привело к запросам от горсобрания. По тому же вопросу 18 марта горсобрание выразило недоверие мэру Ромеку Косенкраниусу. 20 марта Метсоя опубликовал вышеупомянутое мнение, на которое ответил Косенкраниус - он назвал утверждения Метсоя искажением правды. В конце марта суд в связи с иском AS Pärnu Sadam приостановил разрешение на строительство на улице Лоотси, 10 и дал городу время занять позицию до 15 апреля.