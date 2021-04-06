Число безработных в Эстонии продолжает расти

По состоянию на 5 апреля, на учете в Кассе страхования от безработицы числились 57 989 человека - на 87 больше, чем неделей ранее.

Самый высокий показатель безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он вырос с 14,7% до 14,8%, а самый низкий уровень безработицы в Йыгевамаа - 5,9%.

В Харьюмаа показатель безработицы составляет 8,4%: без работы в столичном регионе остаются около 27 000 человек, в том числе свыше 20 000 - в Таллинне.