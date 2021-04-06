В НАТО обвинили Россию в нарушении соглашения о перемирии на Украине

Дестабилизирующие действия со стороны России подрывают все усилия по деэскалации напряженности на востоке Украины, заявил пресс-секретарь НАТО немецкому изданию Die Welt. Североатлантический альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркнул его представитель в материале, опубликованном во вторник, 6 апреля.

Члены альянса 1 апреля обсудили обстановку на Черном море. Страны, входящие в НАТО, выразили озабоченность крупномасштабной военной деятельностью России на Украине и вокруг нее, добавил представитель альянса. "Союзники также обеспокоены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня от июля 2020 года, что привело к гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе", - заявил собеседник Die Welt.

Министерства иностранных дел Германии и Франции ранее призвали стороны к сдержанности и немедленной деэскалации, а также указали на рост случаев нарушения режима прекращения огня. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель намерен обсудить этот вопрос с украинской стороной на ближайшем саммите глав МИД стран Евросоюза. А США попросили Россию объяснить "провокации" на границе с Украиной.

СМИ: около 4000 российских военных переброшены к границе с Украиной

В конце марта американское издание The New York Times со ссылкой на неназванных собеседников сообщило о переброске к украинской границе около 4000 российских военнослужащих. По его сведениям, Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения за ситуацией с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса" - самой высокой отметки, отреагировав на то, что Россия не вывела войска из приграничного с Украиной региона после учений, закончившихся 23 марта. А в соцсетях появились сообщения, что Москва перебрасывает дополнительные войска в Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также на территорию аннексированного полуострова Крым.