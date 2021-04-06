Вт, 6.04.2021
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Коронавирусом переболело около тысячи работников детских садов Таллинна

Тестирование на коронавирус. ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees/

Среди работников столичных детских садов примерно 990 переболело коронавирусом, пишет Rus.ERR.

Такие данные в ответе на письменный запрос оппозиционного депутата Таллиннского городского собрания Аннеллы Оясте привел вице-мэр столицы Вадим Белобровцев.

По словам вице-мэра, к концу марта прививку от коронавируса сделали 1589 работникам таллиннских детских садов или 37% от их общего числа, а вакцинацию еще части сотрудников, которые хотели получить прививку, пришлось перенести на осень, поскольку они переболели коронавирусом.

"Насколько нам известно, около 990 воспитателей детских садов переболели коронавирусом, у них есть антитела, и в настоящее время вакцинация им не требуется. Таким образом иммунитет к коронавирусу есть примерно у 60% работников детских садов", - отметил Белобровцев.

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