Коронавирусом переболело около тысячи работников детских садов Таллинна
Среди работников столичных детских садов примерно 990 переболело коронавирусом, пишет Rus.ERR.
Среди работников столичных детских садов примерно 990 переболело коронавирусом, пишет Rus.ERR.
Такие данные в ответе на письменный запрос оппозиционного депутата Таллиннского городского собрания Аннеллы Оясте привел вице-мэр столицы Вадим Белобровцев.
По словам вице-мэра, к концу марта прививку от коронавируса сделали 1589 работникам таллиннских детских садов или 37% от их общего числа, а вакцинацию еще части сотрудников, которые хотели получить прививку, пришлось перенести на осень, поскольку они переболели коронавирусом.
"Насколько нам известно, около 990 воспитателей детских садов переболели коронавирусом, у них есть антитела, и в настоящее время вакцинация им не требуется. Таким образом иммунитет к коронавирусу есть примерно у 60% работников детских садов", - отметил Белобровцев.