Коронавирусом переболело около тысячи работников детских садов Таллинна

Такие данные в ответе на письменный запрос оппозиционного депутата Таллиннского городского собрания Аннеллы Оясте привел вице-мэр столицы Вадим Белобровцев.

По словам вице-мэра, к концу марта прививку от коронавируса сделали 1589 работникам таллиннских детских садов или 37% от их общего числа, а вакцинацию еще части сотрудников, которые хотели получить прививку, пришлось перенести на осень, поскольку они переболели коронавирусом.