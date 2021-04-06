Вт, 6.04.2021
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Пассажиропоток Tallink снизился более чем на 80%

Tallinki laevad seisid möödunud aasta aprillis koroonapandeemiast tingitud piirangute tõttu sadamas.  ФОТО: FOTO: Tallink

Услугами судоходной компании Tallink Grupp в первом квартале 2021 года воспользовались 267 224 пассажира, что 82,9% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет Rus.ERR.

Количество перевезенных легковых автомобилей в первом квартале 2021 года уменьшилось на 60,2% и составило 75 815 единиц, сообщило во вторник предприятие.

Объем перевезенных на судах Tallink грузовых автомобилей составил в первом квартале 85 156 единиц, что на 14,6% меньше аналогичного показателя прошлого года.

На показатели компании существенное влияние оказали введенные в целях снижения распространения коронавируса ограничения на поездки между странами.

В настоящее время предприятие эксплуатирует только половину своих судов. Вторая половина флота находится на причалах в различных балтийских портах в ожидании окончания вирусной пандемии.

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