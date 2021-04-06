Решение правительства привело к возникновению большого очага заражения?
Когда в декабре прошлого года правительство закрыло под замок Ида-Вирумаа и Харьюмаа, надеясь таким образом ограничить распространение коронавируса, принимавшие решение не смогли тогда предвидеть, что местные туристы начнут экспортировать коронавирус. В результате Ляэне-Вирумаа, который еще осенью отличался низким уровнем заражения, стал одним из регионов с самым высоким показателем заболевания в Эстонии и даже во всей Европе.