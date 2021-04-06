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  • Решение правительства привело к возникновению большого очага заражения?

Решение правительства привело к возникновению большого очага заражения?

В декабре парковки торговых центров Раквере были заполнены машинами. Многие покупатели приехали туда из Ида-Вирумаа и Харьюмаа. ФОТО: Ain Liiva

Когда в декабре прошлого года правительство закрыло под замок Ида-Вирумаа и Харьюмаа, надеясь таким образом ограничить распространение коронавируса, принимавшие решение не смогли тогда предвидеть, что местные туристы начнут экспортировать коронавирус. В результате Ляэне-Вирумаа, который еще осенью отличался низким уровнем заражения, стал одним из регионов с самым высоким показателем заболевания в Эстонии и даже во всей Европе.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

До декабря прошлого года Ляэне-Вирумаа был одним из регионов с самым низким коэффициентом инфицирования в Эстонии. В ноябре в уезде добавлялось от 0 до 10 новых случаев заражения в день. В то же время в Ида-Вирумаа и Харьюмаа эти показатели были в несколько раз выше.

26 декабря в Ляэне-Вирумаа резко выросло число зараженных: в тот день было 55 положительных тестов на коронавирус. Через несколько дней — еще 39. Это могло быть совпадением и речь могла идти о локальных очагах заражения, но с конца декабря показатели заражения в уезде постоянно росли.

Министерство социальных дел эту тему комментировать не хочет или не удосужилось этого сделать. Портал Virumaa Teataja отправил электронным письмом соответствующие вопросы и министру Танелю Кийку, но после четырех дней и одного телефонного звонка с напоминанием пресс-служба министерства смогла написать в ответ одно предложение.

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