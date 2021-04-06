Решение правительства привело к возникновению большого очага заражения?

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До декабря прошлого года Ляэне-Вирумаа был одним из регионов с самым низким коэффициентом инфицирования в Эстонии. В ноябре в уезде добавлялось от 0 до 10 новых случаев заражения в день. В то же время в Ида-Вирумаа и Харьюмаа эти показатели были в несколько раз выше.

26 декабря в Ляэне-Вирумаа резко выросло число зараженных: в тот день было 55 положительных тестов на коронавирус. Через несколько дней — еще 39. Это могло быть совпадением и речь могла идти о локальных очагах заражения, но с конца декабря показатели заражения в уезде постоянно росли.