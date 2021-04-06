Украина отказалась от участия в переговорах по Донбассу в Минске

"Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске", - сказал политик. Свою позицию он обосновал тем, что Беларусь, по его мнению, сегодня находится под влиянием Российской Федерации и у Украины нет доверия к этой территории.

Кроме этого, Резник указал, что украинские военные приняли во внимание" тот факт, что в Беларуси доминирует антиукраинская риторика.

Военная активность России на границе с Украиной

В настоящий момент из-за пандемии COVID-19 члены Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на востоке Украины проводят консультации в режиме онлайн-конференций.