Украина отказалась от участия в переговорах по Донбассу в Минске
После отмены карантина, действующего во время пандемии коронавируса, Киев не станет направлять свою делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минск на переговоры по мирному урегулированию на востоке Украины. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников в ночь на вторник, 6 апреля, в эфире украинского телеканала ICTV, добавив, что Украина намерена искать для продолжения переговоров другую площадку, пишет DW.