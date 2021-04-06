Микк Таррасте заявил, что стрелял по мотоциклисту чисто рефлекторно

Вчера в суде давал показания убивший летом прошлого года в Лихула двух человек Микк Таррасте: «Я бы сказал, что события десятимесячной давности были весьма трагическими. Чем они были обусловлены? Явно, что во многом - случайностью и моими собственными неправильными решениями. Я не хочу оправдываться, но хочу попытаться объяснить произошедшее самому себе. Я понимаю, что мне как подсудимому находиться здесь легче, чем потерпевшим. Я глубоко раскаиваюсь в содеянном».