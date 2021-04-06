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  • Микк Таррасте заявил, что стрелял по мотоциклисту чисто рефлекторно

Микк Таррасте заявил, что стрелял по мотоциклисту чисто рефлекторно
Показания убийцы

Суд выслушал показания обвиняемого в убийстве двух человек Микка Таррасте. ФОТО: Урмас Луйк/Pärnu Postimees

Вчера в суде давал показания убивший летом прошлого года в Лихула двух человек Микк Таррасте: «Я бы сказал, что события десятимесячной давности были весьма трагическими. Чем они были обусловлены? Явно, что во многом - случайностью и моими собственными неправильными решениями. Я не хочу оправдываться, но хочу попытаться объяснить произошедшее самому себе. Я понимаю, что мне как подсудимому находиться здесь легче, чем потерпевшим. Я глубоко раскаиваюсь в содеянном».

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Сначала Таррасте допрашивал его защитник Рюнно Роосмаа, затем слово взял прокурор Гарди Андерсон, который во время допроса отметил, что в нынешних показаниях подсудимого намного больше ссылок на забывчивость, чем во время первых допросов.

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