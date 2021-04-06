В феврале безработица в Эстонии была ниже средней по ЕС

По предварительным данным, во всем ЕС работы в феврале не было у 16 млн человек. Безработица в ЕС в среднем достигает 7,5%, что на 1 пункт выше, чем год назад, а за месяц она не изменилась, показывают данные статистической службы ЕС.

За год уровень безработицы повысился в Литве на 2,9 пункта до 9,6%, в Латвии на 1,5 до 8,7%, а в Эстонии на 2,2 до 7,2%. За месяц уровень безработицы в Литве не изменился, в Латвии вырос на 0,2, а в Эстонии на 0,1 пункта.