Вт, 6.04.2021
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В феврале безработица в Эстонии была ниже средней по ЕС

Иллюстративное фото. ФОТО: Sille Annuk/Postimees

Безработица в Эстонии в  феврале была ниже средней по ЕС, а в Литве и Латвии выше средней, сообщает Eurostat.

По предварительным данным, во всем ЕС работы в феврале не было у 16 млн человек. Безработица в ЕС в среднем достигает 7,5%, что на 1 пункт выше, чем год назад, а за месяц она не изменилась, показывают данные статистической службы ЕС. 

За год уровень безработицы повысился в Литве на 2,9 пункта до 9,6%, в Латвии на 1,5  до 8,7%, а в Эстонии на 2,2  до 7,2%. За месяц уровень безработицы  в Литве не изменился, в Латвии вырос на 0,2, а в Эстонии на 0,1 пункта.

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