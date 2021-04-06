Европейское агентство лекарственных средств не пришло к окончательному выводу по поводу AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств не пришло к окончательному выводу по поводу AstraZenecaДополнено
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) во вторник сообщило, что по-прежнему не пришло к окончательному решению, вызывает ли вакцина AstraZeneca тромбоз; во вторник днем руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA Марко Кавалери заявил, что не сомневается в существовании взаимосвязи между применением вакцины от COVID-19 от компании AstraZeneca и крайне редкими случаями тромбоза.