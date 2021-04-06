Европейское агентство лекарственных средств не пришло к окончательному выводу по поводу AstraZeneca

Комиссия по безопасности лекарственных средств ЕМА во вторник во второй половине дня отметила, что ведомством все же еще не пришло к окончательному выводу и оценивание ситуации продолжается.

Департамент пообещал прояснить свою позицию в среду или в четверг. «Мы проведем пресс-конференцию сразу, как только завершим процесс оценивания».

В интервью итальянской газете Il Messaggero Кавалери заявил: «Мне кажется, теперь мы можем сказать, что есть явная связь с вакциной».

Однако, по словам Кавалери, пока до конца неясно, что именно в вакцине вызывает такую реакцию, передает AFP. В то же время он отметил, что преимущества вакцины превышают связанные с ней риски.

По оценке Кавалери, Европейское агентство лекарственных средств вряд ли наложит возрастные ограничения на использование AstraZeneca, как это сделали некоторые страны.

Тем не менее, он убежден, что в случае некоторых возрастных групп, особенно молодых женщин, у которых чаще встречается тромбоз, необходимо более тщательно учитывать баланс риска и пользы. «Многие ждут, что EMA решит эту проблему для всех, но это не так легко, - признал Кавалери. - Мы обязательно обновим информацию о продукте, указав, что побочные реакции связаны с вакциной. Это мы пропишем четко».

Изучающая побочные действия комиссия EMA запланировала на этой неделе в связи с AstraZeneca новые встречи, первая состоится уже сегодня, передает норвежская газета VG. По словам эксперта норвежского Агентства лекарственных средств Стейнара Мадсена, одна из тем, которую предстоит обсудить, как раз на пике актуальности - следует ли рассматривать случаи тромбоза как побочный эффект от вакцины.

Ранее специалисты EMA предупреждали о возможном риске тромбоза из-за использования этой вакцины, но не добавляли это в список побочных эффектов из-за отсутствия четкой причинно-следственной связи.