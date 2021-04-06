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  • Картина дня: коронабеглецы, откровения лихулаского стрелка и смерть пациентки

Картина дня: коронабеглецы, откровения лихулаского стрелка и смерть пациентки

Маска. ФОТО: Elmo Riig

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 апреля.

Европейское агентство лекарственных средств: вакцина AstraZeneca связана с образованием тромбов

По словам главы отдела вакцин Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери, вакцина против коронавируса AstraZeneca связана со случаями возникновения тромбоза. Читать далее...

В Эстонии скончались 13 пациентов с коронавирусом, включая 41-летнего мужчину

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5413 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 899, то есть 16,6% от общего количества. Читать далее...

Смерть молодой пациентки: медперсонал в Эстонии так устал, что врачебные ошибки стали обычным делом?

Дмитрий из Ласнамяэ, чья любимая жена Карина скончалась 20 марта в Ляэне-Таллиннской центральной больнице в возрасте 36 лет после рядовой операции по удалению аппендицита, говорит, что теперь его цель - сделать так, чтобы подобное больше не повторилось с другими пациентами. Читать далее...

Микк Таррасте заявил, что стрелял по мотоциклисту чисто рефлекторно

Сначала Таррасте допрашивал его защитник Рюнно Роосмаа, далее слово взял прокурор Гарди Андерсон, который во время допроса отметил, что нынешние показания подсудимого намного больше опираются на забывчивость, чем это было во время первых допросов. Читать далее...

Семейные врачи удивлены слабой подготовкой государства к массовой вакцинации

Запланированные на пасхальные каникулы в Таллинне и Ида-Вирумаа кампании массовой вакцинации были по сути правильным шагом со стороны Департамента здоровья и Больничной кассы, но удались лишь частично. Семейный врач Центра семейной медицины Ярвеотса Диана Ингерайнен критически относится именно к подготовке к вакцинации и изучению целевых групп. Читать далее...

Вакцинация жителей Эстонии “Спутником” в России: миссия выполнима?

На прошлой неделе в ивангородской поликлинике 25 жителей Нарвы привились российской вакциной Sputnik V, и правительство Ленинградской области сообщило, что последовать их примеру могут и другие граждане России, живущие в Эстонии. Но с некоторыми оговорками. Читать далее...

Решение правительства привело к возникновению большого очага заражения?

Когда в декабре прошлого года правительство закрыло под замок Ида-Вирумаа и Харьюмаа, надеясь таким образом ограничить распространение коронавируса, принимавшие решение не смогли тогда предвидеть, что местные туристы начнут экспортировать коронавирус. В результате Ляэне-Вирумаа, который еще осенью отличался низким уровнем заражения, стал одним из регионов с самым высоким показателем заболевания в Эстонии и даже во всей Европе. Читать далее...

Охранники: мы вроде на передовой, но государство так не думает

В субботу в социальных сетях было показано видео потасовки в таллиннском торговом центре Kristiine между охранниками и двумя-тремя посетителями без масок, которые употребляли алкоголь. Это заставляет задаться вопросом о том, с чем охранные компании на самом деле сталкиваются в нынешней пандемической ситуации. Читать далее...

Эне Эргма: женщины должны быть более жесткими и требовательными, мы должны выше ценить себя

Свежее исследование Тартуского университета показало, что эстонские женщины-ученые сталкиваются с проявлением дискриминации, хоть и не в привычном понимании этого слова. Rus.Postimees поговорил на эту тему с Эне Эргма - астрофизиком и первой женщиной-членом Эстонской академии наук, которая также изучала вопрос гендерной дискриминации 20 лет назад. Читать далее...

Руководитель Confido о массовой вакцинации: некоторые молодые люди обманули систему

Руководитель медицинского центра Confido Кади Ламбот сказала в студии Postimees, что во время вакцинации в таллиннском Сылеском спортивном центре недопонимание среди молодых людей возникло в том числе и потому, что некоторые умные любители инфотехнологий сумели при дигитальной регистрации увеличить себе возраст. Читать далее...

Олег Гросс: государство не справляется с организацией вакцинации

Летом и осенью государство должно было сосредоточиться на подготовке к вакцинации, а не на каком-то Законе о семье. Издание Virumaa Teataja в своем мнении тоже обратило на это внимание, журналист написал очень правильно, что «государство чесало яйца». Минувшие выходные еще раз позволили убедиться, что все-таки вакцинация у нас крайне плохо организована и продумана, пишет бизнесмен Олег Гросс.

Судебное следствие по делу о коррупции в Таллиннском порту продолжится в конце апреля

Харьюский уездный суд во вторник не сумел приступить к продолжению слушаний уголовного дела о коррупции в государственном предприятии Tallinna Sadam (Таллиннский порт). Читать далее...

Цены пока стабильны, но квартиры в Таллинне буквально нарасхват

Согласно статистике Земельного департамента, в марте в Таллинне была продана 981 квартира, что на 24,8 процента больше, чем в феврале, анализирует ситуацию на рынке бюро недвижимости 1Partner. Читать далее...

График 〉 Главный повод для беспокойства в Эстонии - коронабеглецы

Хотя количество людей, инфицированных коронавирусом, снижалось в течение нескольких дней, последний день принес новый рост - сегодня прибавилось 899 новых зараженных. По оценке ученых, в нашем обществе все еще слишком много людей, - будь то коронапозитивные или их тесные контакты - которые нарушают карантинные правила. Читать далее...

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