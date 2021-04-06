Картина дня: коронабеглецы, откровения лихулаского стрелка и смерть пациентки
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 апреля.
По словам главы отдела вакцин Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери, вакцина против коронавируса AstraZeneca связана со случаями возникновения тромбоза. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5413 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 899, то есть 16,6% от общего количества. Читать далее...
Дмитрий из Ласнамяэ, чья любимая жена Карина скончалась 20 марта в Ляэне-Таллиннской центральной больнице в возрасте 36 лет после рядовой операции по удалению аппендицита, говорит, что теперь его цель - сделать так, чтобы подобное больше не повторилось с другими пациентами. Читать далее...
Сначала Таррасте допрашивал его защитник Рюнно Роосмаа, далее слово взял прокурор Гарди Андерсон, который во время допроса отметил, что нынешние показания подсудимого намного больше опираются на забывчивость, чем это было во время первых допросов. Читать далее...
Запланированные на пасхальные каникулы в Таллинне и Ида-Вирумаа кампании массовой вакцинации были по сути правильным шагом со стороны Департамента здоровья и Больничной кассы, но удались лишь частично. Семейный врач Центра семейной медицины Ярвеотса Диана Ингерайнен критически относится именно к подготовке к вакцинации и изучению целевых групп. Читать далее...
На прошлой неделе в ивангородской поликлинике 25 жителей Нарвы привились российской вакциной Sputnik V, и правительство Ленинградской области сообщило, что последовать их примеру могут и другие граждане России, живущие в Эстонии. Но с некоторыми оговорками. Читать далее...
Когда в декабре прошлого года правительство закрыло под замок Ида-Вирумаа и Харьюмаа, надеясь таким образом ограничить распространение коронавируса, принимавшие решение не смогли тогда предвидеть, что местные туристы начнут экспортировать коронавирус. В результате Ляэне-Вирумаа, который еще осенью отличался низким уровнем заражения, стал одним из регионов с самым высоким показателем заболевания в Эстонии и даже во всей Европе. Читать далее...
В субботу в социальных сетях было показано видео потасовки в таллиннском торговом центре Kristiine между охранниками и двумя-тремя посетителями без масок, которые употребляли алкоголь. Это заставляет задаться вопросом о том, с чем охранные компании на самом деле сталкиваются в нынешней пандемической ситуации. Читать далее...
Свежее исследование Тартуского университета показало, что эстонские женщины-ученые сталкиваются с проявлением дискриминации, хоть и не в привычном понимании этого слова. Rus.Postimees поговорил на эту тему с Эне Эргма - астрофизиком и первой женщиной-членом Эстонской академии наук, которая также изучала вопрос гендерной дискриминации 20 лет назад. Читать далее...
Руководитель медицинского центра Confido Кади Ламбот сказала в студии Postimees, что во время вакцинации в таллиннском Сылеском спортивном центре недопонимание среди молодых людей возникло в том числе и потому, что некоторые умные любители инфотехнологий сумели при дигитальной регистрации увеличить себе возраст. Читать далее...
Летом и осенью государство должно было сосредоточиться на подготовке к вакцинации, а не на каком-то Законе о семье. Издание Virumaa Teataja в своем мнении тоже обратило на это внимание, журналист написал очень правильно, что «государство чесало яйца». Минувшие выходные еще раз позволили убедиться, что все-таки вакцинация у нас крайне плохо организована и продумана, пишет бизнесмен Олег Гросс.
Харьюский уездный суд во вторник не сумел приступить к продолжению слушаний уголовного дела о коррупции в государственном предприятии Tallinna Sadam (Таллиннский порт). Читать далее...
Согласно статистике Земельного департамента, в марте в Таллинне была продана 981 квартира, что на 24,8 процента больше, чем в феврале, анализирует ситуацию на рынке бюро недвижимости 1Partner. Читать далее...
Хотя количество людей, инфицированных коронавирусом, снижалось в течение нескольких дней, последний день принес новый рост - сегодня прибавилось 899 новых зараженных. По оценке ученых, в нашем обществе все еще слишком много людей, - будь то коронапозитивные или их тесные контакты - которые нарушают карантинные правила. Читать далее...