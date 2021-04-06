Картина дня: коронабеглецы, откровения лихулаского стрелка и смерть пациентки

Европейское агентство лекарственных средств: вакцина AstraZeneca связана с образованием тромбов

По словам главы отдела вакцин Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери, вакцина против коронавируса AstraZeneca связана со случаями возникновения тромбоза. Читать далее...

В Эстонии скончались 13 пациентов с коронавирусом, включая 41-летнего мужчину

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5413 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 899, то есть 16,6% от общего количества. Читать далее...

Смерть молодой пациентки: медперсонал в Эстонии так устал, что врачебные ошибки стали обычным делом?

Дмитрий из Ласнамяэ, чья любимая жена Карина скончалась 20 марта в Ляэне-Таллиннской центральной больнице в возрасте 36 лет после рядовой операции по удалению аппендицита, говорит, что теперь его цель - сделать так, чтобы подобное больше не повторилось с другими пациентами. Читать далее...

Микк Таррасте заявил, что стрелял по мотоциклисту чисто рефлекторно

Сначала Таррасте допрашивал его защитник Рюнно Роосмаа, далее слово взял прокурор Гарди Андерсон, который во время допроса отметил, что нынешние показания подсудимого намного больше опираются на забывчивость, чем это было во время первых допросов. Читать далее...

Семейные врачи удивлены слабой подготовкой государства к массовой вакцинации

Запланированные на пасхальные каникулы в Таллинне и Ида-Вирумаа кампании массовой вакцинации были по сути правильным шагом со стороны Департамента здоровья и Больничной кассы, но удались лишь частично. Семейный врач Центра семейной медицины Ярвеотса Диана Ингерайнен критически относится именно к подготовке к вакцинации и изучению целевых групп. Читать далее...

Вакцинация жителей Эстонии “Спутником” в России: миссия выполнима?

На прошлой неделе в ивангородской поликлинике 25 жителей Нарвы привились российской вакциной Sputnik V, и правительство Ленинградской области сообщило, что последовать их примеру могут и другие граждане России, живущие в Эстонии. Но с некоторыми оговорками. Читать далее...

Решение правительства привело к возникновению большого очага заражения?

Когда в декабре прошлого года правительство закрыло под замок Ида-Вирумаа и Харьюмаа, надеясь таким образом ограничить распространение коронавируса, принимавшие решение не смогли тогда предвидеть, что местные туристы начнут экспортировать коронавирус. В результате Ляэне-Вирумаа, который еще осенью отличался низким уровнем заражения, стал одним из регионов с самым высоким показателем заболевания в Эстонии и даже во всей Европе. Читать далее...

Охранники: мы вроде на передовой, но государство так не думает

В субботу в социальных сетях было показано видео потасовки в таллиннском торговом центре Kristiine между охранниками и двумя-тремя посетителями без масок, которые употребляли алкоголь. Это заставляет задаться вопросом о том, с чем охранные компании на самом деле сталкиваются в нынешней пандемической ситуации. Читать далее...

Эне Эргма: женщины должны быть более жесткими и требовательными, мы должны выше ценить себя