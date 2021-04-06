Картина дня: неопределенность с AstraZeneca, коронабеглецы и откровения лихулаского стрелка

Глава Больничной кассы Райн Лаане сказал ERR, что медицинские учреждения в минувшие выходные нарушили договор. Больничная касса думает, как наказать ослушавшихся партнеров. Читать далее...

ГРАФИК 〉 Побочные эффекты от AstraZeneca и Pfizer в Эстонии встречаются одинаково часто

Сегодня Postimees написал, что, по словам главы отдела вакцин Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалера, у вакцины от коронавируса AstraZeneca есть связь со случаями тромбоза, однако, по оценке вирусолога Ирьи Лутсар и Лекарственного департамента, необычные случаи тромбоза после вакцинации случаются очень редко. Читать далее...

Суд вынес новое решение по тяжбе Керсти Крахт

Сегодня Таллиннский окружной суд вынес решение по саге десятилетнего спора об аренде. Читать далее...

НЕРАЗБЕРИХА С ВАКЦИНАЦИЕЙ 〉 Больничная касса решила никого не наказывать

Сегодня Больничная касса встретилась со своими основными партнерами по вакцинации - Medicum, Confido и Таллинном. Все вместе они пришли к выводу, что будут учиться на сделанных ошибках и обойдутся без наказаний. Читать далее...