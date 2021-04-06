Картина дня: неопределенность с AstraZeneca, коронабеглецы и откровения лихулаского стрелка
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 апреля.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) во вторник сообщило, что по-прежнему не пришло к окончательному решению, вызывает ли вакцина AstraZeneca тромбоз; во вторник днем руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA Марко Кавалери заявил, что не сомневается в существовании взаимосвязи между применением вакцины от COVID-19 от компании AstraZeneca и крайне редкими случаями тромбоза. Читать далее...
Хотя количество людей, инфицированных коронавирусом, снижалось в течение нескольких дней, последний день принес новый рост - сегодня прибавилось 899 новых зараженных. По оценке ученых, в нашем обществе все еще слишком много людей, - будь то коронапозитивные или их тесные контакты - которые нарушают карантинные правила. Читать далее...
Сначала Таррасте допрашивал его защитник Рюнно Роосмаа, далее слово взял прокурор Гарди Андерсон, который во время допроса отметил, что нынешние показания подсудимого намного больше опираются на забывчивость, чем это было во время первых допросов. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5413 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 899, то есть 16,6% от общего количества. Читать далее...
Дмитрий из Ласнамяэ, чья любимая жена Карина скончалась 20 марта в Ляэне-Таллиннской центральной больнице в возрасте 36 лет после рядовой операции по удалению аппендицита, говорит, что теперь его цель - сделать так, чтобы подобное больше не повторилось с другими пациентами. Читать далее...
Запланированные на пасхальные каникулы в Таллинне и Ида-Вирумаа кампании массовой вакцинации были по сути правильным шагом со стороны Департамента здоровья и Больничной кассы, но удались лишь частично. Семейный врач Центра семейной медицины Ярвеотса Диана Ингерайнен критически относится именно к подготовке к вакцинации и изучению целевых групп. Читать далее...
На прошлой неделе в ивангородской поликлинике 25 жителей Нарвы привились российской вакциной Sputnik V, и правительство Ленинградской области сообщило, что последовать их примеру могут и другие граждане России, живущие в Эстонии. Но с некоторыми оговорками. Читать далее...
Когда в декабре прошлого года правительство закрыло под замок Ида-Вирумаа и Харьюмаа, надеясь таким образом ограничить распространение коронавируса, принимавшие решение не смогли тогда предвидеть, что местные туристы начнут экспортировать коронавирус. В результате Ляэне-Вирумаа, который еще осенью отличался низким уровнем заражения, стал одним из регионов с самым высоким показателем заболевания в Эстонии и даже во всей Европе. Читать далее...
В субботу в социальных сетях было показано видео потасовки в таллиннском торговом центре Kristiine между охранниками и двумя-тремя посетителями без масок, которые употребляли алкоголь. Это заставляет задаться вопросом о том, с чем охранные компании на самом деле сталкиваются в нынешней пандемической ситуации. Читать далее...
Свежее исследование Тартуского университета показало, что эстонские женщины-ученые сталкиваются с проявлением дискриминации, хоть и не в привычном понимании этого слова. Rus.Postimees поговорил на эту тему с Эне Эргма - астрофизиком и первой женщиной-членом Эстонской академии наук, которая также изучала вопрос гендерной дискриминации 20 лет назад. Читать далее...
Руководитель медицинского центра Confido Кади Ламбот сказала в студии Postimees, что во время вакцинации в таллиннском Сылеском спортивном центре недопонимание среди молодых людей возникло в том числе и потому, что некоторые умные любители инфотехнологий сумели при дигитальной регистрации увеличить себе возраст. Читать далее...
Летом и осенью государство должно было сосредоточиться на подготовке к вакцинации, а не на каком-то Законе о семье. Издание Virumaa Teataja в своем мнении тоже обратило на это внимание, журналист написал очень правильно, что «государство чесало яйца». Минувшие выходные еще раз позволили убедиться, что все-таки вакцинация у нас крайне плохо организована и продумана, пишет бизнесмен Олег Гросс.
Харьюский уездный суд во вторник не сумел приступить к продолжению слушаний уголовного дела о коррупции в государственном предприятии Tallinna Sadam (Таллиннский порт). Читать далее...
Согласно статистике Земельного департамента, в марте в Таллинне была продана 981 квартира, что на 24,8 процента больше, чем в феврале, анализирует ситуацию на рынке бюро недвижимости 1Partner. Читать далее...
И хотя ранее Рийгикогу сообщал, что во вторник председатель парламента Юри Ратас получит в Ида-Таллиннской центральной больнице первую дозу вакцины от коронавируса, по данным ERR, политик решил этого не делать. Читать далее...
В то время как спикер Рийгикогу Юри Ратас неожиданно отказался от приглашения на вакцинацию, первые дозы вакцины от коронавируса получили члены Рийгикогу Ханно Певкур (Партия реформ) и Майлис Репс (Центристская партия) и евродепутат Кадри Симсон (Центристская партия). Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) сказала ERR, что решение председателя парламента Юри Ратаса отложить свою вакцинацию было неожиданным. Читать далее...
Резонансная акция по вакцинированию населения, прошедшая на минувших выходных, обнажила серьезные проблемы: тысячи доз вакцины остались неиспользованными в угоду принципам чиновников. Забота ли это о здоровье населения? Читать далее...
Глава Больничной кассы Райн Лаане сказал ERR, что медицинские учреждения в минувшие выходные нарушили договор. Больничная касса думает, как наказать ослушавшихся партнеров. Читать далее...
Сегодня Postimees написал, что, по словам главы отдела вакцин Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалера, у вакцины от коронавируса AstraZeneca есть связь со случаями тромбоза, однако, по оценке вирусолога Ирьи Лутсар и Лекарственного департамента, необычные случаи тромбоза после вакцинации случаются очень редко. Читать далее...
Сегодня Таллиннский окружной суд вынес решение по саге десятилетнего спора об аренде. Читать далее...
Сегодня Больничная касса встретилась со своими основными партнерами по вакцинации - Medicum, Confido и Таллинном. Все вместе они пришли к выводу, что будут учиться на сделанных ошибках и обойдутся без наказаний. Читать далее...