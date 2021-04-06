Фото ⟩ Два в одном! На втором этаже этого дома в Пярну можно жить, а на первом - зарабатывать деньги

Построенное в 1920-х годах здание с покатой крышей является одним из старейших в своем районе. Дом, который пережил несколько ремонтов, вопреки перестройкам сохранил свой первоначальный внешний вид.

На первом этаже дома, стоящего на перекрестке улиц Супелузе и Каруселли, расположено симпатичное кафе с романтическим интерьером и большой террасой. Второй этаж исторически был жилым, и хотя его большая часть сейчас используется как склад, его можно превратить в квартиру и соединить таким образом жилье с работой.