Фото ⟩ Два в одном! На втором этаже этого дома в Пярну можно жить, а на первом - зарабатывать деньги
В наиболее привлекательной части Пярну продается симпатичный дом, построенный в старо-балтийском стиле, передает Kodustiil.
В наиболее привлекательной части Пярну продается симпатичный дом, построенный в старо-балтийском стиле, передает Kodustiil.
Построенное в 1920-х годах здание с покатой крышей является одним из старейших в своем районе. Дом, который пережил несколько ремонтов, вопреки перестройкам сохранил свой первоначальный внешний вид.
На первом этаже дома, стоящего на перекрестке улиц Супелузе и Каруселли, расположено симпатичное кафе с романтическим интерьером и большой террасой. Второй этаж исторически был жилым, и хотя его большая часть сейчас используется как склад, его можно превратить в квартиру и соединить таким образом жилье с работой.
Дом продается вместе с мебелью, кухонным оборудованием, даже посудой - кафе можно открыть сразу же, как это будет позволено!
Ознакомиться с привлекательным предложением можно на странице портала недвижимости KV.EE.