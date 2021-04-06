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В Суэцком канале село на мель еще одно судно

Laevad ootamas Punase mere Suezi sadamalinna juures, et saada luba pärast konteinerlaeva Ever Given madalikult vabastamist läbida Suessi kanal ФОТО: AHMED HASAN/AFP/Scanpix

Танкер сел на мель на юге Суэцкого канала, почти перегородив его, но судно удалось вытащить, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

“Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан и судно уже на ходу”, – заявил источник в ответ на вопрос о том, есть ли проблемы с танкером Minerva Nike, идущим под греческим флагом.

“Движение по каналу восстановят максимум через 30 минут”, – сказал собеседник.

Согласно данным портала MarineTraffic, вокруг судна в момент блокировки им канала находились как минимум два буксира Суэцкого канала. Инцидент произошел на юге канала недалеко от входа в широкую часть канала – Большое Горькое озеро.

Чуть ранее проблемы, возникшие у нефтяного танкера Rumford при прохождении Суэцкого канала, привели к проблемам с движением судов через ключевой транспортный узел между Европой и Азией. 

Два сегодняшних  инцидента продолжили череду происшествий на Суэцком канале. В марте на мель сел контейнеровоз Ever Given, тем самым заблокировав движение по каналу на шесть дней — это существенно повлияло на график грузовых перевозок по всему миру. Судно сняли с мели только 29 марта.

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