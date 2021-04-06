В Суэцком канале село на мель еще одно судно

“Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан и судно уже на ходу”, – заявил источник в ответ на вопрос о том, есть ли проблемы с танкером Minerva Nike, идущим под греческим флагом.

“Движение по каналу восстановят максимум через 30 минут”, – сказал собеседник.

Согласно данным портала MarineTraffic, вокруг судна в момент блокировки им канала находились как минимум два буксира Суэцкого канала. Инцидент произошел на юге канала недалеко от входа в широкую часть канала – Большое Горькое озеро.

Чуть ранее проблемы, возникшие у нефтяного танкера Rumford при прохождении Суэцкого канала, привели к проблемам с движением судов через ключевой транспортный узел между Европой и Азией.