В Суэцком канале село на мель еще одно судно
Танкер сел на мель на юге Суэцкого канала, почти перегородив его, но судно удалось вытащить, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Танкер сел на мель на юге Суэцкого канала, почти перегородив его, но судно удалось вытащить, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
“Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан и судно уже на ходу”, – заявил источник в ответ на вопрос о том, есть ли проблемы с танкером Minerva Nike, идущим под греческим флагом.
“Движение по каналу восстановят максимум через 30 минут”, – сказал собеседник.
Согласно данным портала MarineTraffic, вокруг судна в момент блокировки им канала находились как минимум два буксира Суэцкого канала. Инцидент произошел на юге канала недалеко от входа в широкую часть канала – Большое Горькое озеро.
Чуть ранее проблемы, возникшие у нефтяного танкера Rumford при прохождении Суэцкого канала, привели к проблемам с движением судов через ключевой транспортный узел между Европой и Азией.
Два сегодняшних инцидента продолжили череду происшествий на Суэцком канале. В марте на мель сел контейнеровоз Ever Given, тем самым заблокировав движение по каналу на шесть дней — это существенно повлияло на график грузовых перевозок по всему миру. Судно сняли с мели только 29 марта.