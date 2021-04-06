Закрыться на двое суток и придумать, как улучшить город: в Нарве идеи горожан соберут новым способом
С 14 по 16 мая в Нарве пройдет хакатон, в ходе которого участники за 48 часов должны будут разработать планы для улучшения города в нескольких сферах. Организатор - Garage48 - обычно проводит такие мероприятия для разработки новых продуктов и сервисов в ИТ-индустрии. В Нарве вместо программистов и веб-дизайнеров на двое суток закроются общественные деятели и представители управы. Победители получат по две-три тысячи евро в качестве награды и первых средств на реализацию своих идей.