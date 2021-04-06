Закрыться на двое суток и придумать, как улучшить город: в Нарве идеи горожан соберут новым способом

По словам мэра Нарвы Катри Райк, исследования показывают, что нарвитяне недовольны тем, что власти мало привлекают их к планированию будущего собственного города. И в этом смысле хакатон мэр считает интересным решением этой проблемы.

“9 числа будет 100 дней новой власти в городе. Люди задают вопросы, что удалось, что не удалось, - сказала Катри Райк. - На мой взгляд, чтобы люди больше чувствовали, что Нарва - это город для нас всех - это то направление, в котором город сделал системные шаги вперед”.

Организатор со стороны Garage48 Марис Хеллранд рассказала, что не технологический хакатон проходил в Пярну в прошлом году, но там он касался, в основном, развития малого бизнеса.

В Нарве участников попросят придумать улучшения для городского пространства, найти способы вовлечь пожилых людей в сообщества и придумать способы сделать город более “зеленым” в свете “справедливого перехода”.

Марис Хеллранд надеется, что к 14 мая в центре Objekt, где пройдет хакатон, коронавирусные ограничения позволят собрать хотя бы менторов, которые будут помогать каждой команде. Остальные участники могут присоединиться и онлайн. В целом, мероприятие явно будет гибридным - одновременно, и в помещении, и в интернете.

Хакатон пройдет одновременно на русском, эстонском и английском языках, с помощью переводчиков, в том числе и на язык жестов.

Чтобы идеи были реализуемы, помогать участникам будут представители управы.

“Невозможно прийти с идеей - давайте город Нарва даст каждому жителю по тысяче евро”, - сказала Марис Хеллранд.

“Все идеи должны быть реализуемы, и какие это будут идеи - увидим”, - добавила Катри Райк.

От себя мэр вынесла бы на обсуждение две идеи - создание культурного квартала на Старопрядильной фабрике Кренгольма (впрочем, здесь последнее слово за Рийгикогу) и создание, вероятно, на том же Кренгольме, центра киберспорта Эстонии.