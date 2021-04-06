В интернете циркулируют фейковые новости о коронавирусе и чудо-диетах. Как их распознать?
В течение последних месяцев эстонская пресса опровергла ложную информацию о создании коронавирусных концентрационных лагерей, быстрых тестах на коронавирус, которые способны предвидеть результат, и то, что первая в Эстонии вакцинация от коронавируса была постановкой. Во времена, когда любая информация доступнее, чем когда-либо прежде, становится все труднее отличить правду от лжи. Те, кто создают фейковые новости действуют умело, и поэтому относиться к информации в СМИ нужно с осторожностью, пишет Sakala.