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В интернете циркулируют фейковые новости о коронавирусе и чудо-диетах. Как их распознать?

Фейковые новости получили особенно широкое распространение во время пандемии. Критическое и логическое мышление важны для их распознавания. ФОТО: Shutterstock

В течение последних месяцев эстонская пресса опровергла ложную информацию о создании коронавирусных концентрационных лагерей, быстрых тестах на коронавирус, которые способны предвидеть результат, и то, что первая в Эстонии вакцинация от коронавируса была постановкой. Во времена, когда любая информация доступнее, чем когда-либо прежде, становится все труднее отличить правду от лжи. Те, кто создают фейковые новости действуют умело, и поэтому относиться к информации в СМИ нужно с осторожностью, пишет Sakala.

Диана Поудел обучает молодых людей и педагогов цифровой грамотности. Она написала книгу «Безопасный Интернет. Путеводитель по цифровому миру». По ее словам, достаточно просто открыть Facebook, чтобы найти фейковые новости: ложной информации много и ее часто сложно распознать.

По словам Поудел, ложная информация создается для различных целей: «Одна из них - это человеческое желание получить контроль над жизнью. Когда реальная жизнь трудна, ищут лучшие решения и создают более простую истину. Теории заговора связаны не только с интернетом, они существовали на протяжении всей истории», - сказала она. «Ложная информация в настоящее время также является геополитическим инструментом, например, очень умело работают фабрики троллей ближайших соседей. Ложная информация создается для того, чтобы сеять смятение в обществе, вызывать панику и препятствовать социальным процессам. Конечно, иногда причина в полной глупости: что-то читают и неправильно понимают».

Поудел подчеркнула, что каждый несет ответственность как потребитель СМИ. Необходимо различать создателей информации и ее распространителей: «Небольшое количество людей создает контент, который большинство потребляет. Цели дезинформации различны, например, политическое влияние или желание сделать рекламу своему продукту. Однако люди не чувствуют ответственности: если я что-то лайкаю и шерю в Facebook, Twitter или Instagram, я подтверждаю эту информацию и помогаю ее распространять. Имеет значение, делится информацией канал Sputnik или хороший друг».

Когда человек делится информацией, он помогает ей перемещаться и с помощью алгоритма влияет на то, какая новая информацию скармливается пользователю. «Цель Facebook - удерживать людей на платформе как можно дольше. Когда человек начинает делиться ложной информацией, алгоритм Facebook видит, что ему нравится такая информация», - отметила Поудел. «Если человеку нравятся тематические страницы "Корона - выдумка" и "Пришельцы грабят людей", то Facebook пытается найти для него похожие "новости". Главное, чтобы человек оставался, смотрел рекламу и приносил деньги. Этическая сторона Facebook еще не претерпела изменений», - заключила она.

Слишком захватывающе или невероятно

Хотя в школах обучают потреблению СМИ и цифровой грамотности, Диана Поудел считает, что этот вопрос следует решать тщательно, поскольку многие взрослые также не распознают дезинформацию: «Каждый должен уметь оценивать источники, знать принципы сбалансированных СМИ и понимать, что правда, а что нет».

По словам преподавательницы, первое правило при обнаружении в интернете какой-либо информации заключается в том, что если что-то кажется очень захватывающим или шокирующим, необходимо искать дополнительные источники для подтверждения информации. «Это должны быть достаточно известные новостные каналы. На лжесайте новость размещают и смотрят, подхватит ли ее кто-нибудь. Как только она попадает на более крупные каналы, исходная новость быстро исчезает. Это становится официальным, так сказать», - объяснила она.

В новостях важны взвешенность и критическое отношение к источникам. «Если представлено видение одной стороны, слово следует дать и кому-то в качестве противовеса. В гимназии в рамках предметы основы коммуникаций мы рассматриваем информацию так: стоит подумать, кому полезно показать эту картинку таким образом и кто является персонажами, связанными с историей. Также следует понимать, кем являются те, кто не упоминается в истории, но могут иметь мнение о ней».

Все чаще встречаются подделки аудио, изображений и видео, в которых уже гораздо сложнее обнаружить ложь: «Например, очень легко сделать снимок или видео пустого коридора, чтобы распространять ложную информацию о коронавирусе. Конечно, это изображение тоже нужно поместить в какой-то контекст. Дезинформация носит глобальный характер. Смотрят, какие стратегии были успешны, и быстро учатся друг у друга».

По словам Поудел, в интернете также есть примеры, когда с помощью мемов пытаются протолкнуть свою повестку дня, распространить дезинформацию и нанести ущерб чьей-либо репутации.

Дешевый чудо-продукт

Рекламу также часто искажают, из-за чего ее довольно сложно отличить от другого контента. «Например, если перейти на какую-то новостную страницу, в объявлении не написано "Контент-маркетинг", лишь в левом верхнем углу написано "ST" (Sisuturundus - прим. ред.). Это создает ситуацию, в которой люди больше не знают, что такое новость, а что реклама», - сказала Диана Поудел, добавив, что, если маркетолог умело интегрировал рекламу продукта или услуги компании в статью, обычно ее удается разместить не только в контент-маркетинге. «Если рекламируется хорошая эстонская компания, производящая можжевеловые сауны, то в этом нет ничего страшного. В то же время я, к сожалению, видела абсолютные фейковые новости в разделе контент-маркетинга на новостных порталах Эстонии, например, о диетах. В эстонской статье главный герой рассказа - Атс, в Латвии - Атсис, а в Литве - Янис. Если человек больше не знает, что ложь, а что правда, то, в конце концов, ему становится все равно».

В случае рекламы до нелепости низкая цена за продукт или услугу также помогает распознать ложь. По словам Поудел, содержание рекламы в Facebook строго не контролируется: «Мне нравится иногда заходить на страницу рукоделия Etsy, поэтому мне показывают в Facebook замечательное изделие ручной работы, цена которого составляет 10-20 евро. Здравый смысл подсказывает, что сам материал без трудозатрат будет в разы дороже. Но люди попадаются на эту удочку. Внутри мошенничества может быть новое мошенничество. Человек заказывает замечательную штуковину за два евро, но мошенничество состоит в том, что данные его кредитной карты похищаются во время заказа».

Руководитель торговой службы Департамента защиты прав потребителя и технического надзора (TTJA) Биргит Валгус сказала, что, в соответствии с Законом о рекламе, реклама должна быть четко различима от другой информации, а ее содержание, дизайн и способ представления должны ясно давать понять, что речь идет о рекламе. «Нет конкретных требований для отделения рекламы от другой информации, но, например, на веб-сайтах слово "контент-маркетинг" используется в различных рекламных статьях, а в социальных сетях рекомендуется добавлять метку #реклама, #сотрудничество», - сказала она.

По словам Валгус, TTJA может начать надзорную процедуру в отношении нарушителя требований Закона о рекламе, в ходе которой нарушитель имеет возможность дать объяснения. «При повторном нарушении ведомство имеет право сделать предписание о принудительном денежном взыскании до 3200 евро. В рамках производства по делу о проступке для юридического лица предусмотрен штраф в размере до 10 000 евро за заказ, выполнение или раскрытие рекламы, которая нарушает общие требования к рекламе. Со своей стороны мы делаем все, чтобы не накладывать сразу штраф. Как правило, мы привлекаем внимание, объясняем и издаем предписание, после чего нарушение обычно прекращается», - сказала Валгус.

Как распознать фейковую новость?

Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) разработала восьмиступенчатое руководство по оценке надежности новостей.

Оцените источник. Узнайте, на каком веб-сайте или в социальной сети опубликована эта новость. Какова цель публикации новости и кто ее распространяет?

Проверить автора. Надежен ли автор новости? Он действительно существует?

Проверить дату. Новость только что опубликована или она старая и распространяются снова?

Углубитесь в содержание новостей. Читайте дальше заголовка - иногда заголовок новости создается только для привлечения кликов. Если углубиться в новость, может стать ясно, что заголовок не соответствует содержанию.

Изучите другие источники. Отраженная в новости информация есть на других сайтах? Проверьте факты.

Это шутка? Узнайте, была ли новость создана для развлечения читателя.

Каково ваше отношение? Подумайте, может ли ваше собственное отношение повлиять на ваше мнение о достоверности новости.

Посоветуйтесь с экспертами.

Источник: noor.targaltinternetis.ee

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