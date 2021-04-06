В интернете циркулируют фейковые новости о коронавирусе и чудо-диетах. Как их распознать?

Все чаще встречаются подделки аудио, изображений и видео, в которых уже гораздо сложнее обнаружить ложь: «Например, очень легко сделать снимок или видео пустого коридора, чтобы распространять ложную информацию о коронавирусе. Конечно, это изображение тоже нужно поместить в какой-то контекст. Дезинформация носит глобальный характер. Смотрят, какие стратегии были успешны, и быстро учатся друг у друга».

По словам Поудел, в интернете также есть примеры, когда с помощью мемов пытаются протолкнуть свою повестку дня, распространить дезинформацию и нанести ущерб чьей-либо репутации.

Дешевый чудо-продукт

Рекламу также часто искажают, из-за чего ее довольно сложно отличить от другого контента. «Например, если перейти на какую-то новостную страницу, в объявлении не написано "Контент-маркетинг", лишь в левом верхнем углу написано "ST" (Sisuturundus - прим. ред.). Это создает ситуацию, в которой люди больше не знают, что такое новость, а что реклама», - сказала Диана Поудел, добавив, что, если маркетолог умело интегрировал рекламу продукта или услуги компании в статью, обычно ее удается разместить не только в контент-маркетинге. «Если рекламируется хорошая эстонская компания, производящая можжевеловые сауны, то в этом нет ничего страшного. В то же время я, к сожалению, видела абсолютные фейковые новости в разделе контент-маркетинга на новостных порталах Эстонии, например, о диетах. В эстонской статье главный герой рассказа - Атс, в Латвии - Атсис, а в Литве - Янис. Если человек больше не знает, что ложь, а что правда, то, в конце концов, ему становится все равно».

В случае рекламы до нелепости низкая цена за продукт или услугу также помогает распознать ложь. По словам Поудел, содержание рекламы в Facebook строго не контролируется: «Мне нравится иногда заходить на страницу рукоделия Etsy, поэтому мне показывают в Facebook замечательное изделие ручной работы, цена которого составляет 10-20 евро. Здравый смысл подсказывает, что сам материал без трудозатрат будет в разы дороже. Но люди попадаются на эту удочку. Внутри мошенничества может быть новое мошенничество. Человек заказывает замечательную штуковину за два евро, но мошенничество состоит в том, что данные его кредитной карты похищаются во время заказа».

Руководитель торговой службы Департамента защиты прав потребителя и технического надзора (TTJA) Биргит Валгус сказала, что, в соответствии с Законом о рекламе, реклама должна быть четко различима от другой информации, а ее содержание, дизайн и способ представления должны ясно давать понять, что речь идет о рекламе. «Нет конкретных требований для отделения рекламы от другой информации, но, например, на веб-сайтах слово "контент-маркетинг" используется в различных рекламных статьях, а в социальных сетях рекомендуется добавлять метку #реклама, #сотрудничество», - сказала она.

По словам Валгус, TTJA может начать надзорную процедуру в отношении нарушителя требований Закона о рекламе, в ходе которой нарушитель имеет возможность дать объяснения. «При повторном нарушении ведомство имеет право сделать предписание о принудительном денежном взыскании до 3200 евро. В рамках производства по делу о проступке для юридического лица предусмотрен штраф в размере до 10 000 евро за заказ, выполнение или раскрытие рекламы, которая нарушает общие требования к рекламе. Со своей стороны мы делаем все, чтобы не накладывать сразу штраф. Как правило, мы привлекаем внимание, объясняем и издаем предписание, после чего нарушение обычно прекращается», - сказала Валгус.