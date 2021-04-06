Суд не принял иск борца Хейки Наби

17 февраля фонды направили Наби уведомление о дисквалификации, причиной стал анализ допинг-контроля Наби от 6 января, содержавший запрещенное вещество летрозол. Наби просит суд приостановить действие запрета, поскольку EADSE и EAD нарушили свои собственные правила, действовали непоследовательно, скрыли от спортсмена материалы, на доступ к которым он в соответствии с установленными этими организациями правилами имеет права, и тем самым нарушили кодекс Международного антидопингового агентства WADA.

По словам представляющего Хейки Наби адвоката Пауля Кереса, спортсмен обратился в суд, чтобы сохранить возможность участвовать в Олимпийских играх, если дисциплинарная коллегия не установит факта сознательного употребления допинга.

«Олимпийские игры уже скоро, и нынешняя ситуация совпала с самым лучшим временем для подготовки. Чтобы Хейки мог результативно подготовиться к Олимпиаде, ему нужно участвовать в международных лагерях и соревнованиях, потому что в Эстонии нет соперников его уровня. Что касается летрозола, то первоначальный запрет на участие в соревнованиях не является автоматическим, его можно и не устанавливать»,- пояснил Керес, добавив, что, к сожалению, EAD и EADSE скрывают материалы, по которым вынесен первоначальный запрет, хотя обязаны по их собственным правилам немедленно предоставлять их по запросу спортсмена.

«Таким образом, мы действительно не знаем, почему был введен первоначальный запрет, почему в первый раз нарушение не засчитывалось и не учитывалось и то, что случайное попадание таких веществ в организм спортсмена возможно, например, через пищу, контакт с людьми или даже через при прикосновении к атрибутике спортзала, - отметил Керес. - Кодекс WADA предусматривает строгое требование конфиденциальности до принятия окончательного дисциплинарного решения, которое в данном случае было нарушено утечкой результатов пробы А, и тем самым Наби утратил презумпцию невиновности, что также мешает подготовке к олимпиаде».