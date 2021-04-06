В Кесклинне появятся новые велопарковки
По инициативе управы района Кесклинн в ближайшее время в районе будут установлены девять новых велопарковок.
По инициативе управы района Кесклинн в ближайшее время в районе будут установлены девять новых велопарковок.
"Совместно с другими департаментами города мы договорились установить новые велосипедные парковки в трех парках - Полицейском парке, парках Фальги и Туви. Кроме этого, парковки будут установлены еще в шести местах, предложенных жителями, где это позволяют сделать технические условия. Например, в случае со Старым городом необходимо было учитывать соответствие парковок требованиям защиты памятников старины, в некоторых случаях препятствием были электрические кабели или другие техносети. В этих случаях мы старались найти другие места для парковок неподалеку. В итоге летом велосипедисты смогут воспользоваться в Кесклинне новыми удобными парковками для хранения велосипедов", - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Управа района Кесклинн приобрела инвентарь трех видов для велопарковок. Кроме упомянутых мест, парковки будут установлены рядом с автобусной остановкой по адресу Пярнуское шоссе 82, рядом с магазином Rimi по адресу Татари 64, рядом со стадионом Калев и рядом с центром Forum. В Старом городе парковки планируется установить рядом с горкой Мусумяги у перекрестка Пярнуского шоссе и улицы Валли, а также рядом с Управой района Кесклинн по адресу Нунне 18.
В феврале Управа района Кесклинн обратилась к жителям района и получила около 80 предложений о том, где могли бы появиться новые велосипедные парковки. Среди предложений были как места, где парковки уже имеются или находятся неподалеку, также предлагались места за пределами района. Жители многоквартирных домов могут установить велопарковки рядом с домом по инициативе квартирного товарищества в рамках проекта "Дворы в порядок".