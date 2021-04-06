В Кесклинне появятся новые велопарковки

"Совместно с другими департаментами города мы договорились установить новые велосипедные парковки в трех парках - Полицейском парке, парках Фальги и Туви. Кроме этого, парковки будут установлены еще в шести местах, предложенных жителями, где это позволяют сделать технические условия. Например, в случае со Старым городом необходимо было учитывать соответствие парковок требованиям защиты памятников старины, в некоторых случаях препятствием были электрические кабели или другие техносети. В этих случаях мы старались найти другие места для парковок неподалеку. В итоге летом велосипедисты смогут воспользоваться в Кесклинне новыми удобными парковками для хранения велосипедов", - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Управа района Кесклинн приобрела инвентарь трех видов для велопарковок. Кроме упомянутых мест, парковки будут установлены рядом с автобусной остановкой по адресу Пярнуское шоссе 82, рядом с магазином Rimi по адресу Татари 64, рядом со стадионом Калев и рядом с центром Forum. В Старом городе парковки планируется установить рядом с горкой Мусумяги у перекрестка Пярнуского шоссе и улицы Валли, а также рядом с Управой района Кесклинн по адресу Нунне 18.