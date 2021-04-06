ФОТО: BBC News

Глава "Альянса врачей" (внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Анастасия Васильева и активисты организации прибыли к колонии №2 в Покрове, где сидит оппозиционер Алексей Навальный, чтобы потребовать предоставить политику квалифицированную медпомощь. Полицейские в итоге задержали Васильеву и еще несколько человек.

"Альянс" анонсировал во вторник акцию медиков у стен колонии с требованием предоставить Навальному квалифицированную помощь.

Уже утром, до начала акции, у входа в колонию дежурили сотрудники полиции с собакой. В соцсетях сообщалось, что они выборочно проверили документы у нескольких журналистов.

Акция должна была начаться в полдень, но в это время у стен колонии стояли только несколько десятков журналистов и двое врачей, в том числе один блогер-психотерапевт.

Спустя полчаса после анонсированного начала акции к колонии подошли глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева и еще трое активистов в белых халатах. Журналистам Васильева сообщила, что они хотят попасть на прием к руководству колонии.

"У начальника колонии есть часы приема. Собственно, у него сегодня прием. Как врач Алексея [Навального], я хочу понять, что с ним происходит. У меня на это есть полное право", - сказала она.

"Мы здесь не для того, чтобы протестовать, мы пришли напомнить руководству колонии о правах заключенных на медицинскую помощь", - добавил другой активист "Альянса врачей" Артем Борискин.

По словам Васильевой, она заранее записалась на прием к заместителю начальника колонии, но сотрудники ФСИН на проходной ей сказали, что сегодня приема нет. После этого члены "Альянса" стали по громкой связи звонить во ФСИН и в колонию, но на их звонки никто не отвечал.

"Открытые медиа" обратили внимание, что Васильева, по ее же словам, записалась на прием к Сергею Рараеву. Это не замначальника колонии, а замначальника управления ФСИН по Владимирской области, и прием он ведет не в колонии в Покрове, а во Владимире.

Тем не менее Васильева сказала, что если медиков сегодня так и не пустят на прием к начальству ИК-2, то они будут приезжать к колонии ежедневно: "Придем завтра, придем послезавтра. Будем приезжать каждый день, пока не пустят".

васильева ФОТО: Getty Images

Васильева заявила, что намерена добиваться встречи с руководством колонии до 16:00 мск, после чего ей нужно уехать, чтобы успеть домой к 20:00.

Дело в том, что Васильева - одна из фигуранток так называемого "санитарного дела", ее обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на акции в поддержку Навального 23 января. Сначала она находилась под домашним арестом, но в конце февраля суд изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий. Теперь ей можно покидать квартиру, но только с 08:00 до 20:00.

Сам Алексей Навальный, который в заключении объявил голодовку с требованием допустить к нему врача, держит ее уже шестой день. Глава "Альянса врачей" заявила журналистам, что поддерживает такое решение политика.

"А какой смысл прекращать голодовку, если ему не оказывают помощь? Надо добиваться своих прав", - заявила врач.

При этом Васильева добавила, что главная ее задача - добиться того, что Навальный прекратил голодовку.

После того как ее с еще тремя активистами не пустили в колонию, она написала заявление руководству колонии с просьбой пустить ее и разрешить встретиться с медработниками колонии, но заявление у нее не приняли.

В разговоре с Би-би-си Васильева заявила, что не исключает будущих протестных акций у колонии. "Может быть, завтра сюда уже поедем с палатками. С нами сегодня хотели приехать люди, которые поддерживают Алексея, но мы сказали, нет, сегодня едут только врачи. Мы не хотели протестной акции. Но раз так, то будем думать о чем-то более серьезном", - заявил она.

Врачи и журналисты стояли у входа в колонию около трех часов, после чего полиция пригнала автозаки и стала предупреждать собравшихся о том, что они мешают работе ИК.

Через несколько минут Васильеву задержали. В автозаке также оказались экс-глава штаба Навального в Кемерово Ксения Пахомова и еще несколько человек, в том числе оператор американского телеканала Си-эн-эн.

задержание ФОТО: BBC

В управлении МВД по Владимирской области позже сообщили, что всего у колонии было задержано девять человек "допустивших нарушения общественного порядка". Их доставили в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Акция "Альянса врачей"

2 апреля "Альянс врачей" объявил, что собирается провести акцию протеста медработников у стен ИК-2 в Покрове в том случае, если администрация колонии откажется оказать Навальному медицинскую помощь.

В видеообращении говорилось, что акцию планируется провести в том случае, если до 5 апреля включительно к Навальному не допустят невролога и не выдадут оппозиционеру необходимых для лечения лекарств.

5 апреля "Альянс врачей" анонсировал акцию у стен колонии во вторник и призвал приехать к колонии "всех, кто готов помочь и кому небезразлично здоровье Навального".

"Без должного лечения каждая упущенная минута голодовки Алексея Навального может привести к дальнейшему усугублению токсической полинейропатии - нарушению проводимости нервов - вплоть до комы и смерти", - говорилось в заявлении "Альянса".

Состояние Навального

В конце марта соратники Навального сообщили, что у политика в заключении ухудшилось здоровье - он якобы начал испытывать боли в спине и не может наступить на ногу.

По словам его адвокатов, 19 марта к политику приезжал невролог из ФСИН, но не поставил диагноза, а в качестве лечения политику с 22 марта стали давать по две таблетки ибупрофена.

По словам адвоката Навального Ольги Михайловой, защитники политика писали ходатайства, чтобы его разрешили обследовать гражданскому врачу, но они остались без рассмотрения. По словам Михайловой, адвокаты каждый раз привозят в колонию лекарство, которое Навальному дистанционно назначил врач, но в колонии его брать отказываются.

31 марта Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему врача.

В управлении ФСИН по Владимирской области говорят, что Навальный получает всю необходимую помощь "в соответствии с его текущими медицинскими показаниями".

5 апреля в соцсетях Навального было опубликовано его письмо, в котором он пожаловался на сильный кашель и температуру и рассказал, что в его отряде уже трех человек госпитализировали с туберкулезом.

Вечером в тот же день газета "Известия" со ссылкой на региональное управление ФСИН сообщила, что Навального перевели в медсанчасть колонии с признаками респираторного заболевания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, когда его спросили об ухудшении здоровья Навального, ответил, что вопрос о помещении "этого конкретного заключенного" в лечебной подразделение "является исключительно прерогативой ФСИН".