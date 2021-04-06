Юлия Навальная: «Гражданин начальник, ваш Путин сдаст вас с потрохами»
«Вчера получила письмо от "Начальника". Вы смеетесь, наверное, а он так подписывается. От начальника "дружелюбного концлагеря". Начальник соизволил в своем очень напряженном графике (2 приемных часа в неделю) найти время и сообщить мне, где находится мой муж. А также он решил, что его приказы распространяются не только на заключенных, но и на членов их семей. Пишет мне, чтобы я где-то искала паспорт Алексея, иначе он не отпустит его по УДО (а я-то думала, отпустит) и в больницу не положит», - пишет в Instagram Юлия Навальная, супруга оппозиционера Алексей Навального.