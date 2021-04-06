Кая Каллас о вакцинации: я ожидала, что Ратас подаст пример

Каллас заявила, что одной из целей вакцинации членов правительства и Рийгикогу было показать пример. «Мы приняли решение 12 марта: вакцинировать членов правительства и Рийгикогу этой вакциной (AstraZeneca - прим. ред.), чтобы развеять опасения. Поэтому я ожидала, что председатель Рийгикогу подаст пример», - сказала Каллас в эфире «Актуальной камеры».

Postimees пишет, что сегодня вакцинировалась Кадри Симсон, член партии Ратаса. Еврокомиссар Эстонии не захотела критиковать Ратаса. «В настоящий момент нет смысла кого-то ругать. Сегодня мы находимся в ситуации, когда вакцины по-прежнему не хватает. Тех, кто хочет вакцинироваться и таким образом защитить себя и других, значительно больше, чем доступных в Европе доз вакцины», - сказала Симсон.

Ратас должен был получить в Ида-Таллиннской центральной больнице первую дозу вакцины от коронавируса, однако в последний момент отказался.

По словам Ратаса, это случилось по двум причинам. «Во-первых, я проконсультировался со своим семейным врачом. Во-вторых, я хочу дождаться того момента, когда вакцинация дойдет до моей возрастной группы», - объяснил он.