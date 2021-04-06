Суд вынес новое решение по тяжбе Керсти Крахт
Сегодня Таллиннский окружной суд вынес решение по саге десятилетнего спора об аренде, пишет Postimees.
Сегодня Таллиннский окружной суд вынес решение по саге десятилетнего спора об аренде, пишет Postimees.
Фирмы Керсти Крахт OÜ Kermon и OÜ Kermon Hekta спорят с Astro Vara OÜ в суде с 2013 года. Спор касается ситуации, которая возникла в начале прошлого десятилетия, когда Astro Vara выселил Kermon из сданного ему в аренду помещения в Пирита. Kermon объяснил в суде, что это парализовало экономическую деятельность фирмы, поскольку фирма больше не могла получить доступ к документам, также ее движимое имущество было выставлено на продажу, что нанесло дополнительный ущерб. В общей сложности было заявлено о возмещении ущерба на сумму более одного миллиона евро, и эксперты с этим не согласились.
Astro Holding заявил, что Керсти Крахт отказалась сама принять имущество, а ее муж Аргос Крахт продал вещи.
Таллиннский окружной суд постановил, что Kermon понесет собственные расходы и что фирма также должна оплатить расходы Astro Vara в уездном суде.
В остальном решение уездного суда осталось без изменений. «По оценке окружного суда, решение уездного суда не противоречит промежуточному решению. Окружной суд согласился с выводом уездного суда о том, что OÜ Kermon не могла понести ущерб, за который требует компенсации, и, таким образом, окружной суд пришел к выводу, что уездный суд правильно оценил доказательства того, что истцам не был нанесен ущерб», - сказала пресс-секретарь суда Аннели Вилу.
Жалоба истцов по большей части была основана на утверждении, что оспариваемое решение не соответствует промежуточному решению уездного суда от 20.11.2014. После вступления в силу промежуточного решения по настоящему делу уездный суд также подтвердил компромисс, заключенный сторонами постановлением от 2 декабря 2016 года о частичном прекращении спора.
Решение можно обжаловать в окружном суде в течение 30 дней.
По данным коммерческого регистра, владельцы Astro Vara OÜ - Арво Пихл, Ханно Хаамер и другие.
Предприятие управляет объектами недвижимости. Согласно последнему годовому отчету, компания получила прибыль в размере 0,9 миллиона евро при выручке от продаж в размере 2 миллионов евро.