Суд вынес новое решение по тяжбе Керсти Крахт

Фирмы Керсти Крахт OÜ Kermon и OÜ Kermon Hekta спорят с Astro Vara OÜ в суде с 2013 года. Спор касается ситуации, которая возникла в начале прошлого десятилетия, когда Astro Vara выселил Kermon из сданного ему в аренду помещения в Пирита. Kermon объяснил в суде, что это парализовало экономическую деятельность фирмы, поскольку фирма больше не могла получить доступ к документам, также ее движимое имущество было выставлено на продажу, что нанесло дополнительный ущерб. В общей сложности было заявлено о возмещении ущерба на сумму более одного миллиона евро, и эксперты с этим не согласились.

Astro Holding заявил, что Керсти Крахт отказалась сама принять имущество, а ее муж Аргос Крахт продал вещи.

Таллиннский окружной суд постановил, что Kermon понесет собственные расходы и что фирма также должна оплатить расходы Astro Vara в уездном суде.

В остальном решение уездного суда осталось без изменений. «По оценке окружного суда, решение уездного суда не противоречит промежуточному решению. Окружной суд согласился с выводом уездного суда о том, что OÜ Kermon не могла понести ущерб, за который требует компенсации, и, таким образом, окружной суд пришел к выводу, что уездный суд правильно оценил доказательства того, что истцам не был нанесен ущерб», - сказала пресс-секретарь суда Аннели Вилу.

Жалоба истцов по большей части была основана на утверждении, что оспариваемое решение не соответствует промежуточному решению уездного суда от 20.11.2014. После вступления в силу промежуточного решения по настоящему делу уездный суд также подтвердил компромисс, заключенный сторонами постановлением от 2 декабря 2016 года о частичном прекращении спора.

Решение можно обжаловать в окружном суде в течение 30 дней.