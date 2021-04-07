Рейтинги: Партия реформ лидирует с большим отрывом

По данным опроса, проведенного социологической фирмой Norstat Eesti по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut (Институт общественных исследований), Партию реформ поддерживает 33,6, Центристскую партию - 20,9, а Консервативную народную партию (EKRE) 18,8 процента граждан, обладающих правом голоса .

Популярность Центристской партии за неделю выросла на один процент. EKRE потеряла 0,2%.

За первой тройкой следуют «Ээсти 200» (11,4 процента), Социал-демократическая партия (6,2 процента) и "Отечество" (5,4 процента).

Коалиционные партии поддерживает 54,5 процента респондентов, а оппозиционные 30,4 процента.