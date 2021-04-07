Консенсус для волков и овец невозможен
Сменилась эпоха, рухнула империя, мы живем в другой стране, а «чипирование» голов происходит таким же ласковым образом, пишет Елена Скульская.
Сменилась эпоха, рухнула империя, мы живем в другой стране, а «чипирование» голов происходит таким же ласковым образом, пишет Елена Скульская.
Мне недавно рассказали о гуляющей по миру версии возникновения и распространения коронавируса и успехах вакцинации: оказывается, согласно стройной теории, вместе с вакциной нам вводят мельчайшие чипы, с их помощью можно будет управлять человеческими массами, превратив их в покорное стадо.