Консенсус волков и овец невозможен

Мне недавно рассказали о гуляющей по миру версии возникновения и распространения коронавируса и успехах вакцинации: оказывается, согласно стройной теории, вместе с вакциной нам вводят мельчайшие чипы, с их помощью можно будет управлять человеческими массами, превратив их в покорное стадо.

Но зачем же так стараться? Мы и так охотно принимаем на веру то, что нам многократно повторяют; постепенно нам даже начинает казаться, что мы сами пришли к навязанным выводам. Я внимательно слежу за атмосферой в Фейсбуке: признания становятся все более откровенными, интимными, люди делятся с человечеством не только мельчайшими крупинками своего существования, но и теми сокровенными подробностями, которые еще недавно было принято оставлять при себе. Не только душа нараспашку, но и внутренние органы! Наверное, пишущему кажется, что он обнажает душу, но, по сути, он снимает нижнее белье.