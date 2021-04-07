Фото ⟩ В обычном мустамяэском панельном доме ждет покупателя очаровательная квартира

Квартира общей площадью 45,4 м2 кв.м оформлена в современном скандинавском стиле. В полностью реновированной квартире новая проводка, а также водопроводные и канализационные трубы. Замечательное гнездышко поменяет хозяев за 99 000 евро.

Двухкомнатная квартира в Мустамяэ. ФОТО: City24

Во время последнего ремонта в квартире был восстановлен деревянный пол, который покрасили белой краской. В квартире с удобной планировкой есть кухня, гостиная, спальня, ванная комната, гардеробная и небольшой офисный уголок.

Двухкомнатная квартира в Мустамяэ. ФОТО: City24

В квартире остается новая кухонная мебель с высококачественной бытовой техникой. Есть возможность купить квартиру со всей обстановкой и декором. В подвале имеется кладовая.

Двухкомнатная квартира в Мустамяэ. ФОТО: City24