Автозаправки снизили цены на топливо
В среду, 7 апреля, на эстонских автозаправочных станциях снизились цены на дизельное топливо.
В среду, 7 апреля, на эстонских автозаправочных станциях снизились цены на дизельное топливо.
Первой о снижении цен сообщила компания Neste, понизив цену литра дизельного топлива до 1,199 евро, а цену литра Pro Diesel до 1,279 евро.
Чуть позже сеть автозаправок Circle K также сообщила о снижении стоимости литра дизельного топлива до 1,199 евро.
В то же время продавцы топлива говорят, что эстонское правительство в ближайшее время может приступить к обсуждению отмены снижения акциза на дизельное топливо.
Весной 2020 года, когда экономику застопорила пандемия коронавируса и предприятия в одночасье столкнулись с трудностями, правительство решило временно – на два года – снизить акциз на дизельное топливо до 0,372 евро за литр, или 12 центов.