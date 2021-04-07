Автозаправки снизили цены на топливо

Первой о снижении цен сообщила компания Neste, понизив цену литра дизельного топлива до 1,199 евро, а цену литра Pro Diesel до 1,279 евро.

Чуть позже сеть автозаправок Circle K также сообщила о снижении стоимости литра дизельного топлива до 1,199 евро.

В то же время продавцы топлива говорят, что эстонское правительство в ближайшее время может приступить к обсуждению отмены снижения акциза на дизельное топливо.