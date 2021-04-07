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Во вторник, возле исправительной колонии № 2 в Покрове полиция задержала нескольких журналистов, а также медиков во главе с председателем профсоюза "Альянс врачей" (признан НКО-иноагентом) Анастасией Васильевой. Би-би-си изучила, чем известен "Альянс врачей" и его председатель, а также как этот профсоюз связан с Фондом борьбы с коррупцией (признан иноагентом).

Во вторник, 6 апреля, возле исправительной колонии № 2 в Покрове полиция задержала нескольких журналистов, а также медиков во главе с председателем профсоюза "Альянс врачей" (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) Анастасией Васильевой. Она с коллегами приехала добиваться квалифицированной медицинской помощи для оппозиционера Алексея Навального. Русская служба Би-би-си изучила, чем известен "Альянс врачей" и его председательница, а также как этот профсоюз связан с Фондом борьбы с коррупцией (признан иноагентом).

Кто такая Васильева? Она правда лечащий врач Навального?

Председателем "Альянса" врачей является Анастасия Васильева. В интервью изданию Wonderzine она рассказала детали своей биографии и о том, как организовала профсоюзное движение.

Васильева родилась в семье медиков. "Я выигрывала олимпиады, в основном по биологии и литературе, - вспоминала она. - Я всегда хорошо писала сочинения. Стихи писала всякие и до сих пор с удовольствием это делаю. Я вообще хотела в журналистику пойти. Мама меня даже водила к профессорам филфака МГУ, чтобы они меня отговаривали. Я не хотела быть врачом, долго сопротивлялась. Но у нас вся семья - и мама, и бабушка - врачи (папа - связист, электронщик, работал в НИИ радиокомпонентов, потом на Байконуре). И мама всегда говорила: "Ты стань врачом, а потом - кем хочешь".

В итоге Васильева закончила Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова по специальности офтальмолог. После окончания аспирантуры работала в ФГБНУ Научно-исследовательский институт глазных болезней, ассистентом кафедры глазных болезней с зарплатой в 25 тысяч рублей.

В институте она занималась легкой атлетикой, была чемпионкой по бегу с барьерами в Москве. Но в конце концов решила сосредоточиться на медицинской карьере.

"Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивита (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя. Занимается проверкой зрения, а также подбором очков и контактных линз. Имеет 10 научных публикаций в ведущих офтальмологических изданиях Российской Федерации", - говорится про Васильеву на медицинском сайте.

У Васильевой двое детей. В интервью она рассказывала, что с мужем рассталась "на почве профсоюзных дел" - тот работает хирургом в Первом меде в центральном клиническом корпусе.

В провластных СМИ было много спекуляций на тему связей Васильевой с ФСБ. В интервью Wonderzine врач признала, что ее свекор (отец экс-супруга) - генерал ФСБ, но редко общается с ним и о помощи его не просила.

Изначально Васильева, с ее слов, вообще была аполитичной и хорошо относилась к президенту Владимиру Путину.

"Я действительно считала, что у нас прекрасная страна, замечательный [президент Владимир] Путин. Когда кто-то спорил в 2014 году про Крым, я считала, что Крым наш, отличный президент и все такое, - говорила она в интервью. - Я была абсолютно убеждена, что у нас все прекрасно. Я никогда не ходила голосовать. Не читала ни газет, ни новостей. У меня были студенты, дети. Я просто смотрела телевизор, в котором все всегда было хорошо, я и думала, что все хорошо".

Но все изменило знакомство с Навальным - именно четыре года назад Васильева прославилась в СМИ как личный врач политика.

В апреле 2017 года неизвестные плеснули оппозиционеру зеленкой в лицо в Москве - во второй раз за время президентской кампании, которую он вел, открывая предвыборные штабы в регионах России. Зеленка, предположительно, была смешана с неизвестной жидкостью и вызвала химический ожог правого глаза.

В интервью Васильева признавалась, что в то время ничего не знала о Навальном, несмотря на прошедшие несколько лет назад выборы мэра Москвы и "болотные протесты". В 2017-м она практиковалась в частной клинике "Чайка" - и ее знакомые предложили ей лечить Навального.

"Когда ко мне пришел Алексей - я не знала, кто он такой вообще, - вспоминала она. - Он даже немножко обижался на меня. Помню, еду за рулем, какая-то машина впереди, где написано на наклейке: "Навальный". Я думаю: кто это такой вообще? Когда мы познакомились, он мне рассказал, что вообще-то занял второе место на выборах мэра. Помню, он мне ролик прислал "Он вам не Димон". А я подумала, блин, там слишком много минут - не буду это смотреть".

Васильева сперва рекомендовала политику самому закапать глаз, но затем, осознав, что у того химическое поражение и дело серьезное, настояла на операции в Испании.

В политику и профсоюзное движение Васильеву толкнула история вокруг увольнения ее матери. Надежда Макашова, много лет проработавшая в НИИГБ врачом и старшим научным сотрудником отдела глаукомы, попала в число 25 сотрудников, получивших от нового руководства института предложение выбрать вакантные должности уборщика, лаборанта, бухгалтера или уволиться.

"У меня такой встал комок за маму. Решила: я буду не я, если сейчас не разнесу все. Мне тогда было море по колено, - вспоминала Васильева. - Я поняла, что нам нужна гласность. У меня вообще тогда было ощущение: как, ну как? Справедливость должна какая‑то быть? У меня мама всю жизнь проработала в институте!"

В интервью "Свободе" она вспоминала, что срочно искала юристов для борьбы за права уволенных, в том числе своей матери: "Я обращалась ко всем: написала Путину, [премьеру Дмитрию] Медведеву, [спикеру Думы Вячеславу] Володину, даже [лидеру ЛДПР Владимиру] Жириновскому. Кому мы только ни писали. У нас были тома этих писем. Пациенты тоже писали, все без толку. Поскольку я лечила Алексея Навального, когда ему залили глаз зеленкой, я ему тоже написала".

Именно Навальный рекомендовал Васильевой юриста, который помог ее матери восстановиться через суд.

Потом к Васильевой начали обращаться знакомые врачи, права которых также ущемлялись. "Она им пыталась помочь и в итоге пришла к идее создания профсоюза", - объяснила Би-би-си пресс-секретарь "Альянса" Александра Захарова.

Что такое "Альянс врачей"? Чем они занимаются?

"Альянс врачей" зарегистрирован 14 августа 2018 года в Москве. В соучредители Васильева взяла коллег Инну Лебедеву, Веру Макашову и Жанну Понежеву.

"Мы беремся помогать медицинским работникам, которые к нам обращаются, - говорит пресс-секретарь Захарова. - Либо сопровождаем членов профсоюза, если они сталкиваются с какими-то вопросами. Цель - улучшение условий труда медицинских работников, повышение их правовой грамотности".

Организация насчитывает 42 региональных отделения, говорится на сайте профсоюза. В ней около 5 тысяч членов по всей России, уточняет представительница "Альянса".

"Так называемые "традиционные" или "карманные" профсоюзы действительно никак не защищают права работников, - сообщает сайт профсоюза. - Более того: чаще всего в трудовых спорах они занимают сторону работодателя. "Альянс врачей" полностью независим от любых органов власти. У него только одна цель - защищать ваши права".

"Альянс" известен за счет нескольких резонансных акций помощи медикам.

Захарова приводит в пример историю из жизни профсоюза. В Вологодской области в родильном доме в прошлом году прошла забастовка. Там притесняли заведующую лабораторного отделения при роддоме, "потому что она член профсоюза, состоит в "Альянсе врачей" и не хочет, чтобы штукатурка падала ей на голову". При ремонте в здании обваливалась штукатурка, не было вытяжки для реагентов и медицинские сотрудники вынуждены были дышать опасными веществами.

"Заведующую отделением попытались уволить, тогда сотрудники этого отделения провели итальянскую забастовку. Заведующую не стали увольнять (она сегодня была на акции в поддержку Навального), сделали ремонт в лаборатории, коллектив полностью сохранился", - пояснила Захарова.

В начале 2019-го медики в Окуловке (Новгородская область) объявили одну из первых в России итальянских забастовок против сокращений в ЦРБ.

В том же году профсоюз опубликовал видеообращение врачей НИИ детской онкологии и гематологии центра им. Блохина. 26 сотрудников НИИ обещали уволиться, поскольку в учреждении годами не решаются вопросы с переполненными палатами, отсутствием вентиляции и растянувшимся на 20 лет строительством нового корпуса онкоцентра. Минздрав назвал обращение "грубым нарушением врачебной этики".

В октябре 2019 года профсоюз помогал забастовке против закрытия Чернавского противотуберкулезного диспансера в Курганской области, а в начале 2020 года - сотрудникам Елецкой станции переливания крови.

В апреле 2020 года в разгар пандемии профсоюз объявил акцию по сбору средств индивидуальной защиты для медиков.

В итоге членов "Альянса" задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области. Полицейские составили протоколы о нарушении самоизоляции и забрали активистов в ОВД. При задержании Васильеву, по словам правозащитника Динара Идрисова, ударили в солнечное сплетение.

В 2020 году Васильева заявила о сотрудничестве c Федеральной службой безопасности: якобы она по просьбе ФСБ передает им информацию о нехватке средств индивидуальной защиты (СИЗ) в медучреждениях. Источник Интерфакса в спецслужбе такое сотрудничество отрицал.

Как "Альянс" связан с Навальным? Чем ФБК им помогает?

Крупнейший в России профсоюз медработникв насчитывает около 3 млн членов. Это профсоюз работников здравоохранения России. Он входит в Федерацию независимых профсоюзов России, на базе которого появился прокремлевский Общероссийский народный фронт.

Среди видных независимых профсоюзов можно назвать "Действие", которое активно защищает права медиков и устраивает итальянские забастовки, зачастую силами сети первичных организаций на станциях "скорой помощи". Также известна "Лига защиты врачей" - она прославилась акциями в защиту врача-гематолога Елены Мисюриной, которую в январе 2018 года суд признал виновной в смерти пациента и приговорили к двум годам лишения свободы.

Но самым политизированным из профсоюзов считается "Альянс" - в основном за счет связей с Навальным.

Мысль поддерживать независимые профсоюзы возникла у Навального в спецприемнике летом 2018 года. Об этом Би-би-си рассказал директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК признан иноагентом) Иван Жданов.

Тогда же Навальному пришла в голову идея "Умного голосования". "И в поддержку профсоюзов он верил гораздо больше, чем в такие технологические штуки, как "Умное голосование", - добавил Жданов.

"Идея простая: мы поддерживаем независимые профсоюзы, которые борются за представителей своих профессий и не боятся высказываться на политические темы, потому что профсоюз - это заведомо политическая организация", - объяснил Жданов.

Таких профсоюзов в России почти нет, а значит, им нужна поддержка, решили в ФБК. Тем более что тогда были очевидны сложности с выполнением "майских указов", которые касались именно зарплат бюджетников: врачей и учителей.

Профсоюз "Альянс учителей", зимой отметивший год своего существования, в команде Навального помогали создать с нуля. А группа медиков во главе с Васильевой, пытавшихся бороться за свои права, собралась еще до участия политика.

В ФБК подтверждают, что Навальный познакомился с Васильевой, когда весной 2017 года ему плеснули в лицо зеленкой и повредили глаз.

В фонде Навального есть кураторы, помогающие каждому из профсоюзов, прежде всего опытом и рабочей силой, рассказал Жданов: "У "Альянса врачей" есть красивый фирменный стиль - его делали наши дизайнеры. Наши юристы много им помогали в начале, теперь у них есть свой юридический отдел. Есть просто вопросы базовой организации, управления - как выстраивать общение с координаторами в регионах. Ведь, по сути, профсоюз представляет собой аналог партии, только в другой сфере. И тут наш опыт пригодился".

А главная поддержка профсоюзам - информационная. Васильевой предоставляют площадку на канале "Навальный.Live" в YouTube. Зарплату профсоюзные работники в фонде не получают, утверждает глава ФБК.

Жданов подчеркивает, что профсоюз независим в том числе от команды Навального: "Нет же такого, что Навальный сидит и управляет профсоюзом, говорит, что им делать. И инициатива поехать спасать Алексея - чисто их, мы не просили, не подталкивали. Просто любые здравомыслящие врачи не могут согласиться с тем, что человека не лечат и издеваются в колонии, не предоставляя помощь. О какой аффилиации с ФБК тут можно говорить?"

"Альянс" жестко увязан в ресурсном плане со структурами Навального, говорят Би-би-си представители других профсоюзов.

Собеседники Би-би-си предполагают, что для Навального связи с профсоюзом важны для поддержки своей социальной базы. Но, по их мнению, большинство медиков аполитичны и вступают в профсоюз прежде всего, чтобы защитить себя на своих рабочих местах.

По их словам, не все медики понимают риски, с которыми они сталкиваются, вступая в "Альянс врачей".

С одной стороны, ресурс Навального - съемочная группа, репосты, информационная огласка - помогают добиться огласки проблем медиков, но с другой - поддержка протестов и деятельности Навального вызывает репрессии со стороны властей, рассуждают собеседники Би-би-си.

"Невозможно сказать, что это априорное отношение: вступаешь в "Альянс" - и вместе с пакетом защиты получаешь пакет проблем, - парирует пресс-секретарь профсоюза Захарова. - Бывают случаи, и особено жуликоватые главврачи боятся ["Альянса"], плюс слышат "Навальный", плюс "иностранный агент" - и пугаются. Но эта ситуация - она не превалирует. Бывает, чиновники минздрава нам говорят: ну чего вы в политику лезете, делайте по-тихому - и будет вам счастье".

Сотрудничество "Альянса" с Навальным уже вызвало ощутимое недовольство властей. 3 апреля, накануне поездки Васильевой к ИК-2 в Покров, минюст внес организацию в список НКО-иноагентов за семь пожертвований от граждан иностранных государств и "политическую деятельность".

"Что такое политическая деятельность, я вам не могу сказать, потому что понятия не имею, что минюст в это вкладывает, - рассуждает Захарова. - Обращение в минздрав по поводу невыполнения майских указов или невыплат страховых за работу с ковидом? Ну, в таком случае, да, мы очень политизированы".

В целом она связывает давление на сотрудников профсоюза с тем, что "руководители старой закалки считают работодателя царем и богом, а работника - человеком подневольным: "И в маленьких городах действительно руководство больниц часто этим пользуется. Потому что это маленький населенный пункт, где одна больница, и если медика уволят, то куда он пойдет? Только уезжать или идти работать продавцом".

Она считает, что "Альянс" заступается за Навального как за соратника и друга профсоюза, да и вообще, профсоюзная работа и политика неразделимы: "Зарплата и условия труда бюджетников - это прямое следствие политических решений и их исполнения чиновниками".

Через поддержку профсоюзов Навальный пытается выйти на более широкую аудиторию, полагает политолог Алексей Макаркин: "Навальный стремится идти в слои, которые традиционно не связаны с демократами, либералами. Это его обычный стиль".

Он убежден, что в начале 2010-х Навальный ходил на "Русские марши" как раз с целью привлечь националистов. И к профессиональным группам - врачам, учителям, ученым - политик идет давно. Макаркин вспоминает мэрскую программу Навального 2013 года, которая была адресована бюджетникам: увеличить расходы на образование, здравоохранение, продвигать науку за счет сокращения расходов на оборону.

Из этой позиции выросли профсоюзы. Правда, для привлечения новых людей профсоюз оказался не очень эффективен, замечает Макаркин: "Если мы говорим об эффективности, то большинство медиков стремится быть аполитичными. "Альянс врачей" поддерживает не очень большая часть медицинского сообщества".