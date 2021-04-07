Фото ⟩ Эстонская телезвезда, она же бывший член Рийгикогу, задержана пьяной за рулем
Во вторник вечером эстонская телезвезда и бывший член Рийгикогу Майре Аунасте задержана в Тарту в пьяном виде за рулем своего автомобиля Subaru.
Во вторник вечером эстонская телезвезда и бывший член Рийгикогу Майре Аунасте задержана в Тарту в пьяном виде за рулем своего автомобиля Subaru.
Вчера в 21:45 полицейский патруль остановил автомобиль Subaru, которым управляла пьяная Аунасте. Поскольку 67-летняя Аунасте находилась в состоянии такого опьянения (точная степень будет установлена в ходе экспертизы), вождение в котором наказывается в уголовном порядке, было начато производство.
Это уже не первый раз, когда Майре Аунасте ловят пьяной за рулем. В конце сентября 2004 года полиция задержала телезвезду, которая призналась, что употребляла вино.
Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.
Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.
Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.