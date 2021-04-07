Ср, 7.04.2021
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В Литве возобновлено свободное передвижение между самоуправлениями

Полицейский блокпост в Литве. ФОТО: PETRAS MALUKAS/AFP

В ночь со вторника на среду в Литве закончилось действие запрета на передвижение в другое самоуправление без уважительных причин. 

Министр здравоохранения Арунас Дулькис отметил, что было решено не продлевать этот запрет, поскольку он исчерпал свои возможности. 

По его словам, основная часть новых заражений  COVID-19 связана с лечебными учреждениями или с производственными предприятиями. 

Запрет на путешествия между самоуправлениями был введен в середине декабря, а с 16 марта он оставался в силе в самоуправлениях с худшей эпидемиологической ситуацией. 

Однако с 27 марта запрет был возвращен, исключение было сделано лишь для кольцевых самоуправлений. 

Правительство отмечало, что это позволит остановить распространение COVID-19 накануне католической Пасхи.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подчеркнула, что с возобновлением передвижения между самоуправлениями продолжает действовать ограничение на общение только в кругу одного домашнего хозяйства. 

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