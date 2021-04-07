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  • Дом на Хийумаа: до Таллинна 130 километров, до моря - четыреста метров

Островная идиллия ⟩ Дом на Хийумаа: до Таллинна 130 километров, до моря - четыреста метров

Недвижимость на Хийумаа. ФОТО: KV.EE

На берегу моря на Хийумаа продается огромный земельный участок с уютным домом, рекомендует Kodustiil.

Участок земли площадью 12245 м² с четырьмя строениями находится в маленькой деревне на берегу моря. Собственник недвижимости готов с ней расстаться за 189 000 евро. 

Недвижимость на Хийумаа. ФОТО: KV.EE

Дом с прекрасным видом на море был построен в конце XIX века. Отремонтированный в 2008 году покрытый вагонкой бревенчатый дом отапливается двумя воздушными тепловыми насосами и двумя каминами. В доме есть гостиная, кухня-столовая, четыре спальни, два балкона и две террасы, на одной из которых расположен эксклюзивный открытый бассейн.

Недвижимость на Хийумаа. ФОТО: KV.EE

На участке также расположены гараж с подвальным боксом, сарай, хозяйственная постройка с дровяным сараем, теплица, летняя кухня, туалет, открытая сауна и место для костра. На участке растут ольха, береза, ясень, фруктовые деревья и ягодные кусты, клубника, малина и виноград.

Недвижимость на Хийумаа. ФОТО: KV.EE

Ознакомьтесь с подробностями на странице портала недвижимости KV.EE

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