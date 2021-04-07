Островная идиллия ⟩ Дом на Хийумаа: до Таллинна 130 километров, до моря - четыреста метров

Участок земли площадью 12245 м² с четырьмя строениями находится в маленькой деревне на берегу моря. Собственник недвижимости готов с ней расстаться за 189 000 евро.

Дом с прекрасным видом на море был построен в конце XIX века. Отремонтированный в 2008 году покрытый вагонкой бревенчатый дом отапливается двумя воздушными тепловыми насосами и двумя каминами. В доме есть гостиная, кухня-столовая, четыре спальни, два балкона и две террасы, на одной из которых расположен эксклюзивный открытый бассейн.