Эпик: безусловно нужно прийти для получения второй дозы вакцины
По словам таллиннского советника по вопросам коронавируса Эстер Эпик, те, кто получил первую дозу вакцины, обязательно должны прийти на второй укол.
По словам таллиннского советника по вопросам коронавируса Эстер Эпик, те, кто получил первую дозу вакцины, обязательно должны прийти на второй укол.
По словам Эпик, в последние дни инфицированных стало заметно меньше, но для адекватной оценки ситуации крайне важно обращать внимание на то, как велика доля зараженных от общего числа протестированных. "А этот процент по-прежнему очень высокий, последние данные — 16,1. В праздники было чуть меньше, однако все-таки процент очень высок", — отметила Эпик на состоявшемся в среду брифинге Таллиннской горуправы.
Если смотреть в разрезе самоуправлений, то Таллинн по кумулятивной заболеваемости на 100 000 населений на шестом месте в стране после волостей Раазику и Кадрина, города Маарду, волости Анья и Локса. "Если смотреть по городам, то в праздники показатель снизился, но затем снова повысился. Это говорит о том, что по-прежнему заражаемость интенсивная и распространяется", — сказала Эпик, по словам которой лучшая перспектива борьбы с вирусом — вакцинация.
"Вакцинация в сочетании с другими методами обеспечения безопасности является эффективной, и отрадно, что большое количество — в общей сложности 60 процентов — работников передовой линии в городе получили первую дозу. Это муниципальная полиция и социальные работники, а также те из персонала по уходу, кто проявил интерес к вакцинации", — сказала Эпик.
Начата вакцинация и тех, кто обеспечивает горожанам услугами по предоставлению центрального отопления и водоснабжения.
"В свете нынешнего уровня информированности хочется напомнить тем, кто уже получил первую дозу вакцины, что следует продолжить процесс и обязательно явиться для получения и второй дозы, поскольку тогда защита от вируса будет надежнее", — сказала Эпик.
Тем, кто на минувших выходных сходил на первый укол, уже назначено на июнь время явки для получения второй дозы; вакцину будут вводить там же, где вводилась первая доза. "Если предлагают вакцинироваться, то пожалуйста, проконсультируйтесь со своим доктором, и если все в порядке, то призываю вас провакцинироваться", — сказала Эпик.