Эпик: безусловно нужно прийти для получения второй дозы вакцины

По словам Эпик, в последние дни инфицированных стало заметно меньше, но для адекватной оценки ситуации крайне важно обращать внимание на то, как велика доля зараженных от общего числа протестированных. "А этот процент по-прежнему очень высокий, последние данные — 16,1. В праздники было чуть меньше, однако все-таки процент очень высок", — отметила Эпик на состоявшемся в среду брифинге Таллиннской горуправы.

Если смотреть в разрезе самоуправлений, то Таллинн по кумулятивной заболеваемости на 100 000 населений на шестом месте в стране после волостей Раазику и Кадрина, города Маарду, волости Анья и Локса. "Если смотреть по городам, то в праздники показатель снизился, но затем снова повысился. Это говорит о том, что по-прежнему заражаемость интенсивная и распространяется", — сказала Эпик, по словам которой лучшая перспектива борьбы с вирусом — вакцинация.

"Вакцинация в сочетании с другими методами обеспечения безопасности является эффективной, и отрадно, что большое количество — в общей сложности 60 процентов — работников передовой линии в городе получили первую дозу. Это муниципальная полиция и социальные работники, а также те из персонала по уходу, кто проявил интерес к вакцинации", — сказала Эпик.

Начата вакцинация и тех, кто обеспечивает горожанам услугами по предоставлению центрального отопления и водоснабжения.

"В свете нынешнего уровня информированности хочется напомнить тем, кто уже получил первую дозу вакцины, что следует продолжить процесс и обязательно явиться для получения и второй дозы, поскольку тогда защита от вируса будет надежнее", — сказала Эпик.