Кылварт: я не стану выбирать для себя вакцину
Комментируя решение лидера Центристской партии Юри Ратаса отложить вакцинацию, мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что не станет выбирать для себя вакцину и привьется тем, что ему предложат.
Комментируя решение лидера Центристской партии Юри Ратаса отложить вакцинацию, мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что не станет выбирать для себя вакцину и привьется тем, что ему предложат.
Кылварт подчеркнул, что вакцинация — это важно, а на политиков в этом процессе возложена особая ответственность. В то же время, по его словам, у людей должна быть свобода выбора и следует руководствоваться тем соображением, что вопрос касается здоровья людей.
«Когда человеку поступают крайне противоречивые сигналы о той или иной вакцине, они имеют право спрашивать: как я почувствую себя после прививки, как это отразится на моем здоровье? У людей должно быть такое право», - сказал Кылварт.
По его словам, он не хочет комментировать решения Ратаса. «Я могу отвечать за себя и еще раз скажу, что когда придет моя очередь вакцинироваться, я не стану выбирать для себя вакцину, а привьюсь тем, что дадут, - сказал Кылварт. - Я могу это себе позволить, потому что я уверен в своем здоровье».