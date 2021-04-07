Кылварт: я не стану выбирать для себя вакцину

Кылварт подчеркнул, что вакцинация — это важно, а на политиков в этом процессе возложена особая ответственность. В то же время, по его словам, у людей должна быть свобода выбора и следует руководствоваться тем соображением, что вопрос касается здоровья людей.

«Когда человеку поступают крайне противоречивые сигналы о той или иной вакцине, они имеют право спрашивать: как я почувствую себя после прививки, как это отразится на моем здоровье? У людей должно быть такое право», - сказал Кылварт.