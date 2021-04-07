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Eurostat: продолжительность жизни в Эстонии в прошлом году сократилась

Пожилая женщина. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Продолжительность жизни  в Эстонии   в прошлом году сократилась на 0,4 года, свидетельствуют опубликованные в среду данные Eurostat.

Значительнее всего в ЕС  продолжительность жизни в прошлом году  сократилась за год в Испании и Болгарии – соответственно на 1,6 и 1,5 года. 

Далее следуют Литва, Польша и Румыния, где продолжительность жизни сократилась на 1,4 года.   Латвия не испытала изменений.

Показатель продолжительности жизни включает потенциальную продолжительность жизни новорожденного, при условии сохранения нынешней ситуации со смертностью в течение всей его жизни. 

В ЕС средний показатель продолжительности жизни составил 81,3 года, а прошлогодний показатель пока не предоставлен, поскольку данные за прошлый год еще не поступили из Ирландии. 

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