Eurostat: продолжительность жизни в Эстонии в прошлом году сократилась

Значительнее всего в ЕС продолжительность жизни в прошлом году сократилась за год в Испании и Болгарии – соответственно на 1,6 и 1,5 года.

Далее следуют Литва, Польша и Румыния, где продолжительность жизни сократилась на 1,4 года. Латвия не испытала изменений.

Показатель продолжительности жизни включает потенциальную продолжительность жизни новорожденного, при условии сохранения нынешней ситуации со смертностью в течение всей его жизни.