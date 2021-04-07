Чемпион Эстонии по шахматам выиграл в покер почти 400 000 евро

На турнире Super High Rollers вместе с занявшим второе место Мариусом Джерсом Ладва досталась большая часть призового фонда в 1,8 млн евро. На турнире, где бай-ин (обязательный взнос для участия в выбранном турнирном состязании — прим.) составлял 21 050 евро, эстонский гроссмейстер заработал 375 793 евро.

Напомним, что в конце февраля уроженец Хаапсалу Оттомар Ладва выиграл 525 089 долларов (432 314 евро) в покерном онлайн-турнире Super High Roller WPT, призовой фонд которого составлял 1,75 млн долларов.

Заплатить приличный бай-ин в 25 500 долларов решили 70 покеристов, и только 11 из них в итоге пробились в призовую зону.

В финале онлайн-турнира Ладва играл с канадцем Джастином Бономо, который за свою карьеру заработал свыше 50 млн долларов. В двухчасовой дуэли победу одержал Ладва.