СМИ: хоккеиста Алексея Емелина готовят к трансплантации печени

Сообщается, что у хоккеиста диагностировали острую печеночную недостаточность, передает NEWSru.

По данным телеграм-канала «Мутко против», Емелин был доставлен из Казани в Москву в среду утром на реанимобиле, дорога заняла более 15 часов. Она находится в реанимации в палате интенсивной терапии института Склифосовского.

Алексей почувствовал себя плохо 4 апреля в Казани, на следующий день после первого полуфинального матча Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:1) и был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу Татарстана. Позже врачи решили отправить игрока в Москву .

Официально диагноз хоккеиста не разглашается. Первоначально речь шла о травме нижней части тела, которую защитник получил при столкновении с форвардом казанцев Артемом Лукояновым. Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков ранее лишь заявил, что состояние больного стабильное.