СМИ: хоккеиста Алексея Емелина готовят к трансплантации печени

Сообщается, что у хоккеиста диагностировали острую печеночную недостаточность, передает NEWSru.
По данным телеграм-канала «Мутко против», Емелин был доставлен из Казани в Москву в среду утром на реанимобиле, дорога заняла более 15 часов. Она находится в реанимации в палате интенсивной терапии института Склифосовского.
Алексей почувствовал себя плохо 4 апреля в Казани, на следующий день после первого полуфинального матча Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:1) и был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу Татарстана. Позже врачи решили отправить игрока в Москву.
Официально диагноз хоккеиста не разглашается. Первоначально речь шла о травме нижней части тела, которую защитник получил при столкновении с форвардом казанцев Артемом Лукояновым. Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков ранее лишь заявил, что состояние больного стабильное.
Официальный комментарий по состоянию Алексея Емелина: https://t.co/G8lOmO0eNH pic.twitter.com/q9FnH7d7D1— ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 6, 2021
34-летний Емелин играет за «Авангард» с 2018 года. До этого он играл за ЦСК ВВС, «Ладу» и «Барс», за рубежом защищал цвета клубов НХЛ «Монреаль» и «Нэшвилл». В регулярном чемпионате текущего сезона защитник провел 59 матчей и набрал 21 очко (6 шайб + 15 передач).