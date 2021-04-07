Ср, 7.04.2021
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СМИ: хоккеиста Алексея Емелина готовят к трансплантации печени

Алексей Емелин. ФОТО: LM Otero/AP

Капитана омского хоккейного клуба «Авангард» Алексея Емелина на реанимобиле перевезли из Казани в столичный НИИ имени Склифосовского, где 34-летнего спортсмена готовят к операции по трансплантации печени, утверждает телеканал «360» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Сообщается, что у хоккеиста диагностировали острую печеночную недостаточность, передает NEWSru.

По данным телеграм-канала «Мутко против», Емелин был доставлен из Казани в Москву в среду утром на реанимобиле, дорога заняла более 15 часов. Она находится в реанимации в палате интенсивной терапии института Склифосовского.

Алексей почувствовал себя плохо 4 апреля в Казани, на следующий день после первого полуфинального матча Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:1) и был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу Татарстана. Позже врачи решили отправить игрока в Москву.

Официально диагноз хоккеиста не разглашается. Первоначально речь шла о травме нижней части тела, которую защитник получил при столкновении с форвардом казанцев Артемом Лукояновым. Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков ранее лишь заявил, что состояние больного стабильное.

34-летний Емелин играет за «Авангард» с 2018 года. До этого он играл за ЦСК ВВС, «Ладу» и «Барс», за рубежом защищал цвета клубов НХЛ «Монреаль» и «Нэшвилл». В регулярном чемпионате текущего сезона защитник провел 59 матчей и набрал 21 очко (6 шайб + 15 передач).

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