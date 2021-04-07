Картина дня: ситуация вокруг AstraZeneca, люди рвутся в теплые страны и судьба школьных экзаменов

Коронавирус подтвержден у 984 жителей Эстонии, скончались 13 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6116 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 984, то есть 16,1% от общего количества. Читать далее...

Несмотря на пандемию люди рвутся в теплые страны

В то время, как Эстония из-за распространения вируса до конца апреля практически закрыта на замок, а Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует отказаться от поездок, путешествия в теплые страны среди жителей страны настолько популярны, что достать билеты совсем непросто. Читать далее...

Эстония прекратила прививать вакциной от AstraZeneca людей младше 60 лет

В среду несколько человек сообщили Postimees, что им пришло письмо об отмене забронированной вакцинации, поскольку в Эстонии прекратили прививать людей моложе 60 лет препаратом от коронавируса производства AstraZeneca. Глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Аркадий Попов сказал, что люди, которые должны получить вторую дозу AstraZeneca, ее получат. Читать далее...

Фото 〉 Эстонская телезвезда и бывший член Рийгикогу задержана пьяной за рулем

Во вторник вечером эстонская телезвезда и бывший член Рийгикогу Майре Аунасте задержана в Тарту в пьяном виде за рулем своего автомобиля Subaru. Читать далее...

Аркадий Попов: нам нужно потерпеть три-четыре недели

Сегодня прошла пресс-конференция Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Вадим Белобровцев и руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Читать далее...

Йоллер: вакцинация пошла насмарку не из-за того, что люди не хотят прививаться

«Управление вакцинацией пошло насмарку не из-за того, что люди не хотят вакцину или с AstraZeneca возникла неразбериха, - говорит семейный врач Кармен Йоллер. - Основная проблема нашей вакцинополитики состоит в том, что цели вакцинации радикально различаются для врачей и политиков, чиновников».

Департамент здоровья, министры и Ирья Лутсар рассказали о ситуации с Covid-19 в Эстонии

Сегодня состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр образования и науки Лийна Керсна и руководитель научного совета при правительстве Ирья Лутсар. Читать далее...

Михкельсон о ситуации на границе с Украиной: ружье на стене должно выстрелить

Ситуация на восточной границе Украины становится все более напряженной. Если Украина утверждает, что Россия намеренно обострила ситуацию на востоке страны, а перемещение войск повлекло за собой слухи об эскалации войны, то цели Кремля пока неясны. Читать далее...

В Эстонии заразились сотни человек, привившиеся первой дозой вакцины

Департамент здоровья на основе собранной статистики считает, что все используемые в Эстонии вакцины эффективны. У большинства заболевших коронавирусом после вакцинации причина заражения кроется в том, что с момента иммунизации прошло слишком мало времени и еще не успели сформироваться антитела. Читать далее...

Вирус агрессии: кто под угрозой в первую очередь?

Год в условиях пандемии повлиял на психологическое здоровье людей, поэтому многие отмечают учащение агрессивных проявлений. Читать далее...

Кылварт: нелогично вакцинировать только пожилых людей

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, с самого начала нужно было вакцинировать не только пожилых людей, относящихся к группе риска, но и молодых, в первую очередь - работников передовой. Читать далее...

Ида-Таллиннская центральная больница: приходите вакцинироваться!

В республиканской дигирегистратуре на сегодня, 7 апреля, и завтра, 8 апреля, открыта возможность регистрации на вакцинацию в Ида-Таллиннской центральной больнице. Читать далее...

Государство составило план подключения к высокоскоростному интернету

Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть направил на общественное обсуждение план развития широкополосной связи в Эстонии на 2021–2030 годы, цель которого - обеспечить к концу десятилетия всю Эстонию сверхбыстрым, надежным и доступным интернет-соединением. Читать далее...

Финны готовят экспансию на эстонский рынок недвижимости