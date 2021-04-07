Ср, 7.04.2021
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Кая Каллас выступит с политическим заявлением

Кая Каллас. ФОТО: Madis Veltman

Премьер-министр Кая Каллас выступит в четверг на начинающемся в десять часов заседании Рийгикогу с политическим заявлением, чтобы представить планы по смягчению влияния коронавируса.

Программа по смягчению влияния коронавируса, над которой работает Государственная канцелярия, описывает принципы принятия решений и действия, необходимые для того, чтобы Эстония могла оправиться от кризиса, вызванного коронавирусом. В четверг программа будет разослана для публичных консультаций, чтобы собрать предложения по быстрому восстановлению государства и общества также от предприятий, гражданских объединений, представительских организаций и других заинтересованных сторон.

За политическим заявлением премьер-министра можно следить здесь.

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