У Алексея Навального обнаружили две грыжи

Врачи в ИК-2 в Покрове сообщили Алексею Навальному, что на МРТ у него обнаружили две межпозвоночные грыжи. Об этом телеканалу "Дождь" в среду, 7 апреля, рассказала адвокат оппозиционного политика Ольга Михайлова.

"Алексею само МРТ не дали, медицинское заключение тоже не показали, но на словах ему дали записать диагноз, который у него есть", - пояснила она.

По словам Михайловой, лечение, выписанное Навальному в колонии, "неэффективно и может привести к ухудшению состояния". Медперсонал исправительного учреждения настаивает, что пациенту нужно принимать диклофенак и никотиновую кислоту.

Она повторила мысль, высказанную накануне в Twitter-аккаунте Навального, что администрация боится осмотра оппозиционного политика приглашенными врачами, потому что тогда станет "известно, что их отвратительное лечение привело к ухудшению состояния его здоровья".

Михайлова рассказала, что у Навального по-прежнему болит спина и нога. "Плюс ко всему у него утрачивается чувствительность, помимо ног, еще и руки теперь задействованы", - подчеркнула адвокат. Она также рассказала, что у политика 5 и 6 апреля была высокая температура.