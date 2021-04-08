Я вакцины не боюсь, если надо - уколюсь!..

Вот уже второй год подряд читать местные новостные порталы приходится в состоянии аврала. Главный вопрос, который возникает в голове у среднестатистического читателя, этот тот, который задавал герой одного мультфильма: «Что у нас сегодня плохого?» Похоже, что ведущие эстонские политики и чиновники не до конца дают себе отчет в том, что сейчас в зону их ответственности входит и душевное состояние нации.