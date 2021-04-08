Чт, 8.04.2021
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Я вакцины не боюсь, если надо - уколюсь!..
...но неплохо бы не пугать AstraZeneca

Игорь Калакаускас. ФОТО: Konstantin Sednev

Когда некоторое время назад одного ида-вируского медика унизили публично за то, что он посмел сделать прививку Pfizer российскому дипломату, я искренне не понимал, с чего так все переполошились и за что понизили в должности работника больницы. Ведь при желании из этого можно было слепить такую классную историю: российский госслужащий («путинский солдат»!) доверил свое здоровье эстонским медикам, втайне сделал прививку, предпочтя Pfizer «Спутнику», пишет колумнист Rus.Postimees Игорь Калакаускас.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Вот уже второй год подряд читать местные новостные порталы приходится в состоянии аврала. Главный вопрос, который возникает в голове у среднестатистического читателя, этот тот, который задавал герой одного мультфильма: «Что у нас сегодня плохого?» Похоже, что ведущие эстонские политики и чиновники не до конца дают себе отчет в том, что сейчас в зону их ответственности входит и душевное состояние нации.

Если уж совсем честно, то мне не нравится быть подопытным кроликом. Я всей душой поддерживаю бесшабашных и смелых, готовых принести себя в жертву мировой науке, но первым кидаться на амбразуру не хочу. 

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