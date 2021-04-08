Я вакцины не боюсь, если надо - уколюсь!.....но неплохо бы не пугать AstraZeneca
Когда некоторое время назад одного ида-вируского медика унизили публично за то, что он посмел сделать прививку Pfizer российскому дипломату, я искренне не понимал, с чего так все переполошились и за что понизили в должности работника больницы. Ведь при желании из этого можно было слепить такую классную историю: российский госслужащий («путинский солдат»!) доверил свое здоровье эстонским медикам, втайне сделал прививку, предпочтя Pfizer «Спутнику», пишет колумнист Rus.Postimees Игорь Калакаускас.