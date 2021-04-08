Мартин Репинский: в обычной ситуации уже бы начались забастовки медиков
- Медики остались без прибавок: на это нельзя смотреть без сожаления
- Зарплаты политиков нельзя сравнивать с медиками, там другие законы
- Никто из политиков-центристов уже не рад повышению своих зарплат
- Я не специалист по вакцинации, мне легче объяснить, как разводить коз
У медработников еще в начале года истек коллективный договор, в результате чего работники передовой остались без повышения зарплат. Из-за пассивности Союза больниц Эстонии медикам не приходится рассчитывать на ежегодную индексацию зарплат в размере пяти процентов. Допустимы ли подобные осечки в разгар эпидемии?