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  • Мартин Репинский: в обычной ситуации уже бы начались забастовки медиков
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Мартин Репинский: в обычной ситуации уже бы начались забастовки медиков

  • Медики остались без прибавок: на это нельзя смотреть без сожаления
  • Зарплаты политиков нельзя сравнивать с медиками, там другие законы
  • Никто из политиков-центристов уже не рад повышению своих зарплат
  • Я не специалист по вакцинации, мне легче объяснить, как разводить коз

У медработников еще в начале года истек коллективный договор, в результате чего работники передовой остались без повышения зарплат. Из-за пассивности Союза больниц Эстонии медикам не приходится рассчитывать на ежегодную индексацию зарплат в размере пяти процентов. Допустимы ли подобные осечки в разгар эпидемии?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член парламентской группы поддержки профсоюзов Мартин Репинский, Центристская партия.

Выдержки из беседы:

– Как получилось, что те, в ком население сейчас нуждается больше всего, остались без прибавки к зарплате?

– На это нельзя смотреть без сожаления. Причина кроется в том, что Союз больниц и профсоюз медработников не заключили коллективный договор. Сейчас данная тема находится на рассмотрении у госпримирителя.

– Как правило, если вопрос увязает у госпримирителя, это уже надолго…

– Неизвестно, сколько времени это займет, но теперь многое зависит от сути предложения госпримирителя. Если будет предложен абсолютно незначительный рост зарплат, то, скорее всего, профсоюз медработников с этим не согласится. В таком случае не исключены даже забастовки.

Некоторые другие профсоюзы солидарны с медиками и, например, профсоюзы энергетиков и моряков готовы начать забастовку в знак солидарности, если ситуация не изменится.

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Конечно, сейчас всем понятно, что в разгар эпидемии не до забастовок, каждый медработник на вес золота, от этого зависят жизни людей.

– Неужели Союз больниц именно поэтому и тормозит процесс переговоров, понимая, что забастовка сейчас сектору не грозит?

– Похоже на то, что второй стороне в такой ситуации некуда торопиться. В обычной ситуации уже бы начались забастовки.

– А в чем выгода Союза больниц от такой пассивности? Он что, заплатил бы прибавки к зарплате медиков из своего кармана?

– Сложно сказать. В любом случае в госбюджете предусмотрен рост затрат на здравоохранение, в том числе и в допбюджете. Какие-то средства уже были выделены Больничной кассе.

Возможность есть, вопрос – в приоритетах. А именно – как Союз больниц и Больничная касса расставят эти приоритеты: пойдут ли деньги на инвестиции, покупку оборудования или рост зарплат.

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Считаю, что в данной ситуации рост зарплат медиков просто необходим.

– Неужели целевое 5-процентное увеличение зарплат младшего и среднего медперсонала – это непосильная нагрузка на госбюджет?

– Повышение зарплат производится на основании договоров: трудовых и коллективных. Здесь государство не может напрямую вмешаться.

Деньги на повышение заложены в госбюджет, министр здравоохранения постоянно борется за повышение зарплат медработников, сейчас дело – за Союзом больниц и профсоюзами, они должны договориться между собой.

– Со стороны это выглядит так, что парламентарии и правительство себе не забыли повысить зарплаты, а медикам – забыли. И сейчас вы разводите руками, ссылаясь на закон…

– К сожалению, бюрократическая машина достаточно медлительна. Что касается зарплат политиков и высших чиновников, то они установлены на много лет вперед, всё это заложено в систему.

–  Почему Таллинн сумел отказаться от повышения, а Тоомпеа – нет?

– В местных самоуправлениях с этим немного проще. Зарплата депутатов парламента вписана в Конституцию, систему выплаты можно изменить только для следующего созыва.

– Но вы не пытались ничего изменить даже для следующего созыва…

– Считаю, что каждый депутат должен действовать на свое усмотрение. Этими деньгами можно распорядиться по-разному, в том числе пожертвовать на благотворительность.

– Закон не позволяет отказаться от повышения, а совесть? Не кажется ли вам, что это пандемический позор высших чиновников и парламентариев?

– Мы в центристской фракции пришли к выводу, что некрасиво афишировать, куда мы жертвуем деньги, но я не знаю в нашей фракции ни одного человека, который бы не отказался от повышения в пользу тех, кто в этом нуждается.

Никто из политиков не рад повышению зарплаты. Лучше бы она не росла.

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Что касается отмены повышения для следующего созыва, то, я считаю, что, в целом, схема повышения зарплат депутатов и высших чиновников – достаточно правильная и справедливая.

– Что мешает в экстренном порядке заключить коллективное соглашение с медиками?

– Мы этим сейчас и занимаемся. И министр, и парламентская группа поддержки профсоюзов ежедневно обсуждают этот вопрос.

– Только результатов не видно…

– Результатов, к сожалению, пока нет.

– И, скорее всего, в этом году медики останутся без повышения…

– Думаю, что этого нельзя допустить. В любом случае нужно прийти к тому, чтобы повышение состоялось.

– Просчитываются ли последствия промедления: рост дефицита кадров, усиление оттока медиков за рубеж?

– Медики, в том числе те, кто совсем недавно выпустился, пока терпеливо ждут, потому что понимают, что деваться некуда – в кризисной ситуации нужно спасать страну. Но что произойдет по окончании кризиса – большой вопрос.

Неудовлетворенность и обида останутся, и мы можем опять стать свидетелями того, как большое количество медиков уедет за рубеж.

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Согласен, что нужно предпринимать срочные шаги.

– А как вы оцениваете всю ту чехарду, которая сопутствует процессу вакцинации и принятию решений в отношении безопасности использования препарата AstraZenecа, когда мы каждый день слышим целый ряд взаимоисключающих заявлений от политиков, чиновников и ученых?

– Считаю неправильным, когда политики вмешиваются в это напрямую и дают какие-то рекомендации.

– Но в том числе и политики (министр здравоохранения) не позволили центру Medicum на минувших выходных вакцинировать препаратом AstraZeneca всех желающих…

– Я бы больше доверял семейным врачам и ученым. В целом, следует отталкиваться от решения правительства вакцинировать в первую очередь пожилых людей.

– В итоге в минувшее воскресенье два огромных спортивных центра, превращенных в пункты вакцинации, просто простаивали. На массовом вакцинировании поставили крест.

– Но вакцину же никто не выбросил, она перенаправлена семейным врачам.

– И нагрузка на них снова увеличилась, а время потеряно, и это в ситуации, когда важен каждый день и каждый час…

– В первую очередь нужно достучаться до пожилых людей. И центры не работали вхолостую.

– В воскресенье они были пустыми! Эти фото разлетелись повсюду. В очереди на вакцинацию стояли пустые стулья…

– Сейчас главная цель – привить людей из группы риска. Процесс затормозился всего на два-три дня.

– Это очень много в условиях пандемии! А если к этому еще добавить то, как наши политики, чиновники и ученые запутались в показаниях относительно вакцины, то уже не приходится удивляться разочарованию населения…

– Согласен, что психологически ситуация повлияла на людей не самым лучшим образом. Вакцина создавалась второпях...

– Может быть, было бы логичнее допустить к вакцинации всех, кто готов пойти на риск?

– Это личное дело каждого. Ситуация меняется, постоянно выявляются новые побочные эффекты. Я не являюсь медработником и ученым.

Мне легче объяснить, как выращивать животных и разводить коз. Я специалист в другой сфере, поэтому не стану давать никаких рекомендаций.

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Подробнее в повторе!

Студия Postimees: медработников оставили без повышения зарплат?  Одежда ведущей: LeSaar Atelier ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
  • Как получилось так, что те, в ком население сейчас нуждается больше всего, остались без прибавок к зарплате?
  • Неужели 5-процентное увеличение зарплат младшего и среднего медперсонала – это непосильная нагрузка на госбюджет?
  • Почему руководство страны и парламентарии себе не забыли повысить зарплаты, а медикам – забыли?
  • Что мешает в экстренном порядке заключить коллективное соглашение?
  • Просчитываются ли последствия подобного бездействия: усиление дефицита кадров, оттока медиков за рубеж?
  • Есть ли контакт с Союзом больниц? В чем причина его пассивности?

Одежда ведущей: LeSaar Atelier 

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