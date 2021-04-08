Мартин Репинский: в обычной ситуации уже бы начались забастовки медиков

– Но вы не пытались ничего изменить даже для следующего созыва…

– Считаю, что каждый депутат должен действовать на свое усмотрение. Этими деньгами можно распорядиться по-разному, в том числе пожертвовать на благотворительность.

– Закон не позволяет отказаться от повышения, а совесть? Не кажется ли вам, что это пандемический позор высших чиновников и парламентариев?

– Мы в центристской фракции пришли к выводу, что некрасиво афишировать, куда мы жертвуем деньги, но я не знаю в нашей фракции ни одного человека, который бы не отказался от повышения в пользу тех, кто в этом нуждается.

Никто из политиков не рад повышению зарплаты. Лучше бы она не росла. 17

Что касается отмены повышения для следующего созыва, то, я считаю, что, в целом, схема повышения зарплат депутатов и высших чиновников – достаточно правильная и справедливая.

– Что мешает в экстренном порядке заключить коллективное соглашение с медиками?

– Мы этим сейчас и занимаемся. И министр, и парламентская группа поддержки профсоюзов ежедневно обсуждают этот вопрос.

– Только результатов не видно…

– Результатов, к сожалению, пока нет.

– И, скорее всего, в этом году медики останутся без повышения…

– Думаю, что этого нельзя допустить. В любом случае нужно прийти к тому, чтобы повышение состоялось.

– Просчитываются ли последствия промедления: рост дефицита кадров, усиление оттока медиков за рубеж?

– Медики, в том числе те, кто совсем недавно выпустился, пока терпеливо ждут, потому что понимают, что деваться некуда – в кризисной ситуации нужно спасать страну. Но что произойдет по окончании кризиса – большой вопрос.

Неудовлетворенность и обида останутся, и мы можем опять стать свидетелями того, как большое количество медиков уедет за рубеж. 17

Согласен, что нужно предпринимать срочные шаги.

– А как вы оцениваете всю ту чехарду, которая сопутствует процессу вакцинации и принятию решений в отношении безопасности использования препарата AstraZenecа, когда мы каждый день слышим целый ряд взаимоисключающих заявлений от политиков, чиновников и ученых?

– Считаю неправильным, когда политики вмешиваются в это напрямую и дают какие-то рекомендации.

– Но в том числе и политики (министр здравоохранения) не позволили центру Medicum на минувших выходных вакцинировать препаратом AstraZeneca всех желающих…

– Я бы больше доверял семейным врачам и ученым. В целом, следует отталкиваться от решения правительства вакцинировать в первую очередь пожилых людей.

– В итоге в минувшее воскресенье два огромных спортивных центра, превращенных в пункты вакцинации, просто простаивали. На массовом вакцинировании поставили крест.

– Но вакцину же никто не выбросил, она перенаправлена семейным врачам.

– И нагрузка на них снова увеличилась, а время потеряно, и это в ситуации, когда важен каждый день и каждый час…