Счастливчик выиграл в Bingo loto 658 000 евро

В последний раз главный приз Bingo был разыгран 3 февраля, когда жительница Вильянди купила выигрышный билет в местном магазине Maksimarket. Победительнице тогда досталось почти 773 000 евро, сообщает пресс-служба Eesti Loto.

Помимо двух крупных выигрышей в Bingo loto, в этом году фортуна также улыбнулась двум игрокам в Vikinglotto: в годовщину Эстонской Республики молодой отец из Раквере выиграл более 450 000 евро, а 10 марта житель Харьюского уезда выиграл почти 127 000 евро.