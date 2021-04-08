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  • Водители, не умеющие правильно парковаться, могут обнаружить под дворником машины послание от спасателей

Водители, не умеющие правильно парковаться, могут обнаружить под дворником машины послание от спасателей

Спасатели призвали автомобилистов парковать автомобили правильно. ФОТО: Päästeamet.

Спасательный департамент решил обратиться к водители с пониженным чувством опасности, автомобили которых нередко мешают работе спасателей.

В публикации Спасательного департамента в соцсети Facebook отмечается, что для многих столичных спасательных команд, чья зона реагирования - это в основном густонаселенные жилые районы, доступ для аварийно-спасательных машинам к месту происшествия является проблемой на протяжении десятилетий.

Пыхьяский спасательный центр начнет акцию, в рамках которой будет предпринята попытка напомнить автомобилистам, чьи припаркованные автомобили мешают спасательной технике подобраться поближе к месту происшествия. В экстренной ситуации спасательной машине потребуется минимум 3,5 метра свободного пространства для доступа к зданию.

"Смотрите, как вы паркуете свой автомобиль, и помогите нам спасти, потому что безопасность начинается с нас самих", - напомнили спасатели.

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