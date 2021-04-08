Водители, не умеющие правильно парковаться, могут обнаружить под дворником машины послание от спасателей
Спасательный департамент решил обратиться к водители с пониженным чувством опасности, автомобили которых нередко мешают работе спасателей.
Спасательный департамент решил обратиться к водители с пониженным чувством опасности, автомобили которых нередко мешают работе спасателей.
В публикации Спасательного департамента в соцсети Facebook отмечается, что для многих столичных спасательных команд, чья зона реагирования - это в основном густонаселенные жилые районы, доступ для аварийно-спасательных машинам к месту происшествия является проблемой на протяжении десятилетий.
Пыхьяский спасательный центр начнет акцию, в рамках которой будет предпринята попытка напомнить автомобилистам, чьи припаркованные автомобили мешают спасательной технике подобраться поближе к месту происшествия. В экстренной ситуации спасательной машине потребуется минимум 3,5 метра свободного пространства для доступа к зданию.
"Смотрите, как вы паркуете свой автомобиль, и помогите нам спасти, потому что безопасность начинается с нас самих", - напомнили спасатели.