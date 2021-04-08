Водители, не умеющие правильно парковаться, могут обнаружить под дворником машины послание от спасателей

В публикации Спасательного департамента в соцсети Facebook отмечается, что для многих столичных спасательных команд, чья зона реагирования - это в основном густонаселенные жилые районы, доступ для аварийно-спасательных машинам к месту происшествия является проблемой на протяжении десятилетий.

Пыхьяский спасательный центр начнет акцию, в рамках которой будет предпринята попытка напомнить автомобилистам, чьи припаркованные автомобили мешают спасательной технике подобраться поближе к месту происшествия. В экстренной ситуации спасательной машине потребуется минимум 3,5 метра свободного пространства для доступа к зданию.