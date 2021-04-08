Чт, 8.04.2021
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Рийгикогу одобрил во втором чтении дополнительный бюджет

Рийгикогу. ФОТО: Madis Veltman/Postimees/Scanpix Baltics

Рийгикогу вечером в среду одобрил во втором чтении дополнительный бюджет в размере 641 миллион евро.

К проекту бюджета было представлено десять поправок, все из которых были отклонены, сообщил портал новостей вещания.

Основная цель дополнительного бюджета - компенсировать ущерб, вызванный пандемией коронавируса. Пакет мер включает в себя средства на компенсацию зарплат в пострадавших от ограничений секторах экономики, а также компенсацию до конца года больничных со второго дня.

Дополнительные средства выделяются на финансирование закупки лекарств, вакцинацию и управление кризисом. Поддержка будет оказана туристическому сектору и организаторам культурных мероприятий, доходы которых больше всего снизились из-за вынужденных ограничений.

117 млн евро предусмотрены на компенсацию пенсионных выплат людям, которые решили выйти из второй пенсионной ступени.

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