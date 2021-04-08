Рийгикогу одобрил во втором чтении дополнительный бюджет

К проекту бюджета было представлено десять поправок, все из которых были отклонены, сообщил портал новостей вещания.

Основная цель дополнительного бюджета - компенсировать ущерб, вызванный пандемией коронавируса. Пакет мер включает в себя средства на компенсацию зарплат в пострадавших от ограничений секторах экономики, а также компенсацию до конца года больничных со второго дня.

Дополнительные средства выделяются на финансирование закупки лекарств, вакцинацию и управление кризисом. Поддержка будет оказана туристическому сектору и организаторам культурных мероприятий, доходы которых больше всего снизились из-за вынужденных ограничений.