Пожар на даче привел к трагедии: спасли троих из пяти

В 6:34 в центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Соодевахе открытым огнем горит деревянный дачный домик. К прибытию пожарных на место происшествия случайный прохожий уже спас трех человек. Скорая помощь доставила одного из них в больницу.

Легкие повреждения также получил тот самый прохожий, который выводил людей из горящего дома, но в помощи медиков он не нуждался.