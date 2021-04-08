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  • Пожар на даче привел к трагедии: спасли троих из пяти

Пожар на даче привел к трагедии: спасли троих из пяти

Пожар. ФОТО: Päästeamet

В четверг ранним утром при пожаре на даче в волости Раэ в Харьюмаа погибли два человека, троих удалось спасти.

В 6:34 в центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Соодевахе открытым огнем горит деревянный дачный домик. К прибытию пожарных на место происшествия случайный прохожий уже спас трех человек. Скорая помощь доставила одного из них в больницу.

Легкие повреждения также получил тот самый прохожий, который выводил людей из горящего дома, но в помощи медиков он не нуждался.

В 7:01 в горящем доме обнаружили двух погибших. В настоящий момент работы по тушению продолжаются.

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