Пожар на даче привел к трагедии: спасли троих из пяти
В четверг ранним утром при пожаре на даче в волости Раэ в Харьюмаа погибли два человека, троих удалось спасти.
В четверг ранним утром при пожаре на даче в волости Раэ в Харьюмаа погибли два человека, троих удалось спасти.
В 6:34 в центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Соодевахе открытым огнем горит деревянный дачный домик. К прибытию пожарных на место происшествия случайный прохожий уже спас трех человек. Скорая помощь доставила одного из них в больницу.
Легкие повреждения также получил тот самый прохожий, который выводил людей из горящего дома, но в помощи медиков он не нуждался.
В 7:01 в горящем доме обнаружили двух погибших. В настоящий момент работы по тушению продолжаются.