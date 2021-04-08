Чт, 8.04.2021
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Лутсар и Рейнсалу: первым делом нужно открывать школы, но по регионам

По словам Ирьи Лутсар, для открытия школ наступает хороший период: часть уроков можно проводить на улице, а также можно открывать окна и проветривать классы. ФОТО: Sille Annuk

Депутат парламента Урмас Рейнсалу («Отечество») и руководитель научного совета при правительстве, профессор Ирья Лутсар в студии Postimees выразили мнение о том, что при смягчении ограничений приоритетом должно стать открытие школ, но по регионам. «В регионах, где ситуация взята под контроль, например, на Сааремаа и Хийумаа, скоро можно будет попробовать открыть школы», - сказала Лутсар. Однако Рейнсалу и Лутсар согласились, что в апреле говорить об открытии всего еще нельзя.

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- Насколько точно должно было нацелено искусство открытия, чтобы после смягчения ограничений коэффициент заражаемости вновь не начал повышаться?

Урмас Рейнсалу: Во-первых, должны быть расставлены общественные приоритеты. У каждой разрешенной деятельности, будь то бильярдный зал или школа, имеется влияние на общение между людьми на повышенном фоне вируса. Общественные приоритеты нужно обсудить и на уровне парламента. На первом месте должно быть открытие школ. Сейчас уже создалась совершенно ненормальная ситуация. Второй вопрос заключается в том, насколько возможно применять подход по регионам.

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