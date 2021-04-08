Лутсар и Рейнсалу: первым делом нужно открывать школы, но по регионам

По словам Ирьи Лутсар, для открытия школ наступает хороший период: часть уроков можно проводить на улице, а также можно открывать окна и проветривать классы. ФОТО: Sille Annuk

Депутат парламента Урмас Рейнсалу («Отечество») и руководитель научного совета при правительстве, профессор Ирья Лутсар в студии Postimees выразили мнение о том, что при смягчении ограничений приоритетом должно стать открытие школ, но по регионам. «В регионах, где ситуация взята под контроль, например, на Сааремаа и Хийумаа, скоро можно будет попробовать открыть школы», - сказала Лутсар. Однако Рейнсалу и Лутсар согласились, что в апреле говорить об открытии всего еще нельзя.