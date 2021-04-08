Вторым финалистом чемпионата Эстонии по футзалу стала команда из Виймси
В среду, 7 апреля, команда "Виймси Смсраха" дома выиграла у таллиннского "Космоса" со счетом 6:2 и попала в финал чемпионата Эстонии по футзалу, пишет Rus.ERR.
В среду, 7 апреля, команда "Виймси Смсраха" дома выиграла у таллиннского "Космоса" со счетом 6:2 и попала в финал чемпионата Эстонии по футзалу, пишет Rus.ERR.
Решающий матч полуфинальной серии до двух побед прошел в Виймси. До этого футзалисты "Смсраха" уступили "Космосу" на своем паркете по пенальти, но затем сумели взять реванш на выезде - 3:1.
Команда из Виймси в финале сыграет с тартуским "Рейвенсом", а "Космос" и "Нарва Юнайтед" сразятся за третье место.